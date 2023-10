Giải Võ thuật All Star Fight 2023: Độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất giành chiếc đai IPCC cùng 70 triệu đồng tiền thưởng

Giải võ thuật All Star Fight 2023 là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra ngoài trời tại Việt Nam, quy tụ nhiều võ sỹ Muay và Kickboxing hàng đầu trong nước cùng các ngôi sao Võ thuật châu Á về tham dự. Và trận đấu tranh chiếc đai quốc tế IPCC (International Professional Combat Council) hạng 60 kg nam giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Chaiwat Sungnoi là trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật quốc tế All Star Fight tại The Metropole Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).