HLV Xavi cố xua bớt áp lực lên Lamine Yamal

HLV Xavi cảnh báo không nên so sánh Lamine Yamal với Lionel Messi sau khi cầu thủ 16 tuổi này ký hợp đồng dài hạn mới với Barcelona vào thứ Hai. Theo Xavi, so sánh với Yamal với cầu thủ hay nhất thế giới trong gần 2 thập kỷ qua là không công bằng và sẽ khiến tài năng người Tây Ban Nha chịu áp lực không mong muốn.

Barca chuẩn bị gặp Porto ở Champions League vào thứ Tư tại Estadio do Dragao, sân vận động từng chứng kiến Messi có trận ra mắt không thi đấu cho CLB xứ Catalan gần 20 năm trước. Tuy nhiên, HLV Xavi đã từ chối mọi sự liên kết giữa Yamal với Messi, chỉ ra rằng mọi chuyện không diễn ra quá tốt đẹp đối với những người trước đây được so sánh với siêu sao người Argentina.

“Tôi hy vọng Lamine có thể đánh dấu một kỷ nguyên mới trong bóng đá, chúng tôi không hề ưu ái cậu ấy khi nói điều đó”, HLV của Barca nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về những so sánh với Messi. “Đúng là sự kỳ vọng đang rất lớn và ở tuổi 16, cậu ấy đang chơi ở mức độ tàn bạo, điều này cực kỳ tích cực. Nhưng hãy xem tương lai sẽ ra sao nếu dừng việc so sánh cậu ấy với Messi. Mọi chuyện thường không diễn ra suôn sẻ đối với tất cả các cầu thủ đã từng được so sánh với Messi trong quá khứ”.

Lamine Yamal đã có 9 lần ra sân cho Barca trên mọi đấu trường mùa này, dù chưa ghi bàn nhưng tài năng này đã có đóng góp rất lớn trong nhiều chiến thắng, gần nhất là gây nên bàn phản lưới nhà của Sergio Ramos trong chiến thắng 1-0 trước Sevilla ở La Liga. Vào thứ Hai, cầu thủ đã ký một hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2026, và rất muốn đánh dấu cột mốc đáng nhớ đó bằng cách ghi bàn vào lưới Porto để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League - kỷ lục đó hiện đang được nắm giữ bởi Ansu Fati, người mới 17 tuổi khi ghi bàn cho Barca trong trận gặp Inter vào năm 2019.

Một cầu thủ trẻ khác gây ấn tượng ở Barca mùa này là Fermin Lopez. Mùa giải trước, cầu thủ 20 tuổi này được cho mượn ở đội hạng ba Linares, và giờ đang tạo tác động lớn từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu gần nhất với Mallorca và Sevilla. Với việc các tiền vệ Pedri và Frenkie de Jong bị chấn thương, HLV Xavi cho biết tiền vệ này đã sẵn sàng đá chính trận đầu tiên cho Barca: “Fermin là một phần quan trọng của đội một. Cậu ấy đã thật sự giành được nó. Tôi rất thích cậu ấy. Fermin sẽ là một điều bất ngờ cho mọi người trong mùa giải này. Nếu tin tưởng vào bản thân, cậu ấy có thể là cầu thủ của Barca trong thời gian dài”.

Barca đã ra quân ấn tượng tại Champions League mùa này với chiến thắng có tỷ số 5-0 trước Antwerp, trong khi Porto mở màn với chiến thắng 3-1 trước Shakhtar Donetsk. HLV Xavi thận trọng trước kinh nghiệm châu Âu của đối thủ: “HLV Sergio Conceicao đã làm rất tốt mọi việc tại Porto. Họ là một đối thủ có lịch sử thi đấu tốt ở Champions League trong nhiều năm. Họ thích cầm bóng và có thể chất tốt. Chúng tôi phải chú ý đến các chi tiết, nhưng khi chúng tôi dũng cảm, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi phải thi đấ chặt chẽ hơn”.