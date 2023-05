Chậm lại một chút...

Vô cùng tức giận với những quyết định được cho xử ép từ trọng tài dẫn đến thất bại ở chung kết kiếm chém cá nhân, nhưng Vũ Thanh An vẫn kịp điều chỉnh cảm xúc để dành cho đồng nghiệp Voragun Srinualnad (người Thái Lan) một cái ôm thật chặt cùng lời chúc mừng. “Đối thủ có phong độ tốt, họ mang quyết tâm cao đánh bại tôi để có thể giành huy chương vàng” - là sự tôn trọng mà Thành An gửi đến đối thủ vừa khiến mình lỡ tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Thất bại là điều đáng tiếc, không chỉ cá nhân Thành An, mà còn cho cả giới mộ điệu thể thao Việt Nam. Bởi kiếm thủ người Hà Nội tiến bước vào võ đài với tư cách 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games, cùng kỳ vọng sẽ giải được “cơn khát” vàng cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Ấy vậy, mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của nam vận động viên 31 tuổi.

Ở cầu trường Chroy Changvar, chúng tôi đã cảm nhận rõ hơn ranh giới đầy mong manh giữa chiến thắng và thất bại. Khi chỉ vừa năm trước, Thành An ngập tràn trong hạnh phúc với tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà, trước sự chứng kiến của bà xã cùng cậu quý tử. Người hâm mộ đã trải qua cảm giác hãnh diện với những chiến thắng mà Thành An tạo ra ở đấu trường quốc tế. Những đường kiếm mà An xuất chiêu từng khiến mọi đối thủ trong khu vực lẫn châu lục phải ngưỡng mộ và dè chừng. Nhưng hôm nay, vì chậm hơn đối thủ đòn đánh quyết định mà An không thể hoàn thành nhiệm vụ trên đất Campuchia.

Nhưng chẳng có lời trách móc nào đến Thành An, sau chung kết để lại quá nhiều sự tranh cãi từ công tác trọng tài. Các đồng đội lẫn truyền thông Việt Nam ở hiện trường dành cho An những lời động viên, dù biết khó để vơi đi nỗi buồn trong anh hiện tại. Cố gắng kìm nén cảm xúc, An hứa sẽ cố gắng đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại: “Vận động viên nào cũng thế, việc không thể giành được huy chương vàng vô cùng hụt hẫng, thất vọng. Nhưng tôi sẽ sớm cân bằng lại cảm xúc và cố gắng thi đấu thành công ở nội dung đồng đội”.

Chẳng ai đứng mãi trên đỉnh cao của vinh quang, và Thành An không thể mãi là “người hùng” của đấu kiếm Việt Nam. Hy vọng từ thất bại này sẽ giúp anh rút ra được nhiều kinh nghiệm, để tái xuất mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đặc biệt khi vẫn còn một nội dung đồng đội ở SEA Games 32.

Cũng trong môn đấu kiếm, chúng tôi còn chứng kiến một hình ảnh đầy xúc động khác từ vận động viên Samantha Kyle Lim Catantan (người Philippines). Dù chấn thương nặng và được quyền lựa chọn dừng lại để đảm bảo sức khỏe, nhưng tinh thần của con nhà võ đã không cho phép nữ kiếm thủ người Philippines đầu hàng số phận. Chính quyết tâm sắt đá đã cô giúp đánh bại đánh bại Kemei Cheung (người Singapore) ở trận bán kết, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Rời sân bằng cáng y tế, Samantha Kyle đã nhận được những lời động viên, tràng pháo tay từ các đoàn thể thao và cổ động viên. Tiếc rằng, chấn thương quá nặng khiến cô cũng phải chấp nhận bỏ cuộc ở trận đấu cuối cùng. Dù chỉ giành tấm huy chương bạc, nhưng gì mà Samantha Kyle đã cống hiến xứng đáng với tấm huy chương của lòng quả cảm.