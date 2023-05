Kiếm thủ Vũ Thành An thua đáng tiếc, mất HCV về tay đối thủ Thái Lan

Ngày tranh tài 12-5 của môn đấu kiếm tại SEA Games 32, kiếm thủ được quan tâm nhất của thể thao Việt Nam là Vũ Thành An đã dự nội dung kiếm chém cá nhân nam.

Bước vào vòng loại trực tiếp, Vũ Thành An không khó khăn vượt qua Asahrin Muhd Anaqi Danish Bin (Brunei) với kết quả 15-7 để giành quyền vào bán kết. Tại trận bán kết, đấu kiếm Việt Nam có cuộc thi đấu nội bộ giữa Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết nhằm tranh tấm vé chung kết. Ở cuộc đấu này, Vũ Thành An vượt qua người đồng đội ở đội tuyển quốc gia với kết quả 15-6.

Chung kết kiếm chém cá nhân nam là cuộc so tài giữa Vũ Thành An và Srinualnad Voragun (Thái Lan). Hai kiếm thủ đã chơi tấn công ngay từ đầu mà không cần thời gian thăm dò đối thủ. Vũ Thành An là người liên tục dẫn điểm trước đối thủ, thế nhưng trọng tài lại nhiều lần bắt lỗi điểm với tuyển thủ của chúng ta nên phần nào đó tâm lý thi đấu đã bị tác động. Trong một giây phút quan trọng vào cuối trận, Srinualnad Voragun tấn công và có được điểm số thứ 15 qua đó giành chiến thắng 15-14 trước Vũ Thành An. Thua tại chung kết, Vũ Thành An có được tấm HCB cá nhân kiếm chém nam tại SEA Games 32. Trong khi đó, Nguyễn Văn Quyết có HCĐ. Tuy nhiên, thực tế trong trận đấu, trọng tài bắt điểm lỗi phần nào đã khiến tuyển thủ của chúng bị áp lực nên Vũ Thành An đã không có được chiến thắng cuối cùng.

“Trong thi đấu, khi bị bắt lỗi liên tục rất làm ảnh hưởng tâm lý của VĐV. Bất kỳ tuyển thủ nào ra thi đấu cũng muốn giành chiến thắng và thành tích cao nhất. Thua ở chung kết đúng là tôi thất vọng về kết quả. Tôi sẽ cố gắng để chuẩn bị cho nội dung tiếp theo để có được kết quả tốt nhất”, Vũ Thành An chia sẻ sau trận chung kết.

Tại nội dung kiếm liễu cá nhân nữ, hai kiếm thủ Lưu Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Thu Phương của chúng ta không lọt vào nhóm có huy chương.

Trước đó, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cũng cú sốc khi gương mặt kỳ cựu Nguyễn Tiến Nhật thua tại bán kết nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam trước đối thủ Si To Jian Tong (Singapore) vì thế chỉ có được thành tích HCĐ. Tay kiếm Si To Jian Tong về sau đã lọt vào chung kết và giành được HCV. Trong nội dung kiếm chém cá nhân nữ, Phùng Thị Khánh Linh và Bùi Thị Thu Hà không thành công, sớm dừng bước.