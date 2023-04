CĐV Campuchia “đội nắng” lấy vé miễn phí xem SEA Games 32

Dưới cái nóng vượt hơn 35 độ C ở thủ đô Phnom Penh, nhưng đông đảo người hâm mộ bóng đá Campuchia chấp nhận “đội nắng”, sớm có mặt phía trước 5 địa điểm trả vé đã được Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) công trước đó. Gồm sân vận động Olympic - nơi diễn ra các trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, Trung tâm Thể thao The Blue, Trung tâm Thể thao Double H Sport, Trung tâm Thể thao Castle Sornthomok và Quầy fanzone (trong 2 trung tâm thương mại Eden Garden Mall và Soho Mail).

Không khó để nhận ra nét vui tươi xen lẫn sự háo hức từ người hâm mộ, khi trên tay cầm được “tấm giấy thông hành”. Dẫu vậy, không phải ai cũng may mắn được như thế! Vì số lượng quá hạn, trong khi nhu cầu theo dõi đông đảo từ cổ động viên khiến các quầy vé sớm thông báo đã phát hết. Ngoài ra, cũng do lượng người kéo đến quá đông nên xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn nhau. Đầy vất vả để lực lượng an ninh kiểm soát được tình hình.

Theo thông báo từ FFC, mỗi cổ động viên được nhận tối đa 2 vé, mỗi vé sẽ được xem 2 trận thi đấu bóng đá trong cùng một ngày thi đấu, gồm trận U22 Indonesia gặp U22 Philippines (16 giờ) và U22 Campuchia gặp U22 Timor Leste (19 giờ cũng trong ngày 29-4).

Bên cạnh việc đến trực tiếp địa điểm phát hành vé, người hâm mộ có thể nhận vé miễn phí trực tuyến thông qua việc đăng ký trên ứng dụng di động “SEAGames2023”. Với sức chứa 50.000 người, sân vận động Olympic được dự báo sẽ “phủ kín” khán giả đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Keisuke Honda ở trận ra quân SEA Games 32.

“Hôm nay là một ngày để ăn mừng, vì SEA Games 32 đã cung cấp vé miễn phí cho người hâm mộ vào hôm nay. Nhận vé của bạn ngay bây giờ và tham gia cuộc vui khi các đoàn thể thao trong khu vực cùng nhau thể hiện tài năng của họ. Với các sự kiện từ thể thao đến âm nhạc đến nghệ thuật, luôn có điều gì đó dành cho tất cả mọi người tại sự kiện uy tín này. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm SEA Games 32 một cách gần gũi và trực tiếp. Nhận vé của bạn bây giờ và tham gia vào các hoạt động ở sự kiện này”, trang chủ Cambodia2023.com chia sẻ.