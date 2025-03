Ca sĩ MLee đồng hành cùng Run To Live 2025: Chạy để khỏe, chạy vì cộng đồng

Ca sĩ MLee bày tỏ sự hào hứng và vinh dự khi lần đầu tiên đồng hành cùng "Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025" - một sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng những người yêu chạy bộ ngay từ đầu năm tại TPHCM do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở VH-TT, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. "Run To Live" khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe, cùng nhau kết nối và lan toả những giá trị nhân văn.