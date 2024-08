Anthony Joshua: Quay trở về với “Vùng đất thiêng Wembley”, đối đầu Daniel Dubois để tranh đai IBF hạng nặng

AJ đối mặt Dubois ở mặt tiền SVĐ Wembley

Ở Anh, SVĐ Wembley là “Thánh địa bóng đá”. Tuy vậy, với làng quyền Anh quốc, đặc biệt là với bản thân của Anthony Joshua “cơ bắp”, đây mới chính là “Vùng đất thiêng”, nơi anh luôn được bảo đảm chiến thắng vẹn toàn!

Sân đấu có sức chứa trên dưới 90 ngàn khán giả, khi được BTC quây lại xung quanh một sàn đài nhỏ bé, đã từng chứng kiến các chiến thắng vang dội của AJ “cơ bắp”, khi anh thượng đài ở trong các năm 2014, 2017, 2018 và 2020.

“Vùng đất thiêng Wembley”, nơi Joshua “bất khả chiến bại”

Ngày 31-5-2014, Joshua khi đó vẫn còn là một võ sĩ giàu tiềm năng đã đối đầu với đối thủ “vô danh” Matt Leg. Trận đấu phụ thuộc sự kiện chính “Carl Froch vs George Groves II” đã chứng kiến AJ hạ KO đối thủ ngay ở hiệp 1.

Hơn 80 ngàn khán giả tại Wembley, hồi 10 năm trước, mới có những mường tượng ban đầu về gã trai sau này làm rạng danh cho làng quyền Anh quốc, và cũng khiến người hâm mộ quyền Anh của Anh quốc phải cảm thấy thất vọng.

Ngày 29-4-2017, Joshua đã đủ bản lĩnh và đẳng cấp để “thủ vai chính” trong sự kiện “Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko”, trận bảo vệ đai IBF và tranh các đai WBA (Super) và cả đai hạng nặng của IBO.

Khoảng 90 ngàn khán giả tại SVĐ Wembley lần đầu tiên được chứng kiến rõ ràng một chiến thắng thành danh của AJ “cơ bắp”, khi anh này hạ TKO đối thủ sừng sỏ người Ukraine trong hiệp đấu thứ 11. Klitschko “em” cũng đã giải nghệ sau đó.

Ngày 22-9-2018, Joshua có lần thứ 3 thượng đài tại “Vùng đất thiêng Wembley”, thuộc về sự kiện “Anthony Joshua vs Alexander Povetkin”. Trận đấu AJ “cơ bắp” bảo vệ các đai WBA (Super), IBF, WBO và đai IBO “nho nhỏ”.

Đám đông khán giả lại được chứng kiến một chiến thắng KO khác của Joshua. Anh đánh bại đối thủ người Nga bằng TKO ở hiệp đấu thứ 7, nâng thành tích của mình lên thành chuỗi 22 trận toàn thắng. Để rồi sau đó, AJ bắt đầu nếm trải thất bại ở các địa điểm khác...

Ngày 12-12-2020, Joshua thượng đài lần thứ 4 ở SVĐ Wembley, thuộc sự kiện “Anthony Joshua vs Kubrat Pulev”. Thời điểm này, anh mới vừa trải qua “đại sự” khi để thua “Gã mập ù” Andy Ruiz, rồi sau đó có chiến thắng “báo thù” đối thủ người Mexico.

“Rắn hổ mang” không phải võ sĩ xứng tầm với Joshua. AJ “cơ bắp” thắng KO đối thủ ngay ở hiệp đấu thứ 9, trước sự chứng kiến của 1.000 khán giả (do lệnh hạn chế tập trung đông người vì dịch bệnh Covid-19).

Cả 4 lần thượng đài ở “Vùng đất thiêng Wembley”, Joshua đều giành lấy chiến thắng áp đảo bằng KO hoặc TKO. Trận đấu sắp tới với Triple D thì sao? AJ “cơ bắp” đang cố gắng lấy lại thứ đã mất sau 2 trận thua liên tiếp trước Usyk.

Do Oleksandr Usyk từ bỏ đai vô địch hạng nặng của IBF hôm 25-6, Daniel Dubois - người đang giữ đai IBF Interim được đôn lên thành Nhà Vô địch tối thượng. Triple D sẽ có lần bảo vệ đai vô địch đầu tiên trước Anthony Joshua, tại Wembley ngày 21-9.

4 trận đấu gần đây ở sân Wembley, Fury giữ kỷ lục khán giả

4 trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp được tổ chức gần đây tại SVĐ Wembley, với khán giả được vào sân không hề hạn chế là: Carl Froch vs George Groves II, Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko, Anthony Joshua vs Alexander Povetkin và Tyson Fury vs Dillian Whyte.

Trong đó, Joshua từng chiến đấu trước sự chứng kiến của 80 ngàn người, rồi 80 ngàn + 10 ngàn vé bán thêm (trận đấu với Povetkin, “Ông bầu” Eddie Hearn phải xin Tòa thị chính London chấp nhận mở thêm từ 5 - 10 ngàn chỗ ngồi).

Tuy vậy, trận đấu giữa Fury và Whyte hồi tháng 4-2022 mới là kỷ lục, khi đã có đến 94 ngàn khán giả nô nức kéo đến xem trận bảo vệ đai WBC và The Ring hạng nặng của Fury “giận dữ” - võ sĩ khổng lồ người Anh thắng TKO đối thủ đồng hương ở hiệp 6.

Các trận đấu của Joshua có lượng PPV nhiều hơn

Sân Wembley là nơi Joshua bất khả chiến bại, là nơi Fury lập kỷ lục khán giả mua vé đến xem - nhưng hiện giờ, ở Anh, AJ “cơ bắp” vẫn là võ sĩ “hot nhất”, nếu xét về lượng bán bản quyền truyền hình theo phương pháp PPV (pay-per-view).

Cụ thể, Joshua có nhiều trận đấu bán được đến hơn 1 triệu lượt PPV, như là: Trận đấu với Charles Martin (1,37 triệu lượt), trận đấu với Povetkin (1,25 triệu lượt), trận đấu với Joseph Parker (1,45 triệu lượt), trận đấu với Carlos Takam (1,25 triệu lượt)...

Trong khi đó, Fury chỉ có 3 trận đấu bán được hơn 1 triệu lượt PPV, đó là các trận đấu với Klitschko “em” (1,71 triệu lượt), trận đấu với Deontay Wilder (1,2 triệu lượt) và trận thua mới đây trước Usyk (1,5 triệu lượt).

Hãy cùng chờ xem, ở “Vùng đất thiêng Wembley” sắp tới, Joshua có phá kỷ lục khán giả đến sân theo dõi của Fury được hay là không, và trận đấu đó sẽ bán được bao nhiêu triệu lượt xem PPV??

Đ.Hg.