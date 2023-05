15 phút đã hết vé xem trận ra quân SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam

Sân Army có sức chứa 8.000 người, nhưng vì lý do an ninh - an toàn, nên ban tổ chức SEA Games 32 thông báo chỉ phát 300 vé miễn phí cho người hâm mộ. Như các sự kiện phát vé miễn phí trước, các cổ động viên phải đăng ký lấy vé qua ứng điện thoại “SEAGames2023”.

Đúng 13 giờ chiều nay (2-5), ban tổ chức SEA Games 32 mở cổng đăng ký lấy 300 vé miễn phí theo dõi trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ sau 15 phút, hệ thống thông báo đã đăng ký hết vé. Đây là điều không quá bất ngờ, bởi 300 vé mà ban tổ chức phát không thể nào đáp ứng được nhu cầu theo dõi đông đảo từ người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt với kiều bào đang sinh sống ở Campuchia. Đó chưa kể sự quan tâm của các cổ động viên đến từ Malaysia, Philippines và Myanmar. Bởi vé miễn phí được xem 2 trận đấu Việt Nam - Malaysia (16 giờ) và Philippines - Myanmar (19 giờ) của ngày 3-5.

Theo ban tổ chức SEA Games 32, người hâm mộ sau khi đăng ký lấy vé thành công sẽ được nhận một mã QR đến một trong 3 trung tâm thương mại AEON 1, AEON 2 và Eden Garden để nhận vé miễn phí.

Cũng trong ngày hôm nay, trên sân vận động Olympic, Ban tổ chức SEA Games 32 sẽ tiến hành phát vé miễn phí theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore thuộc lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam. Dẫu vậy, khi Báo SGGP gọi lên tổng đài 012 363 636 - số dành cho cổ động viên nước ngoài đang ở Campuchia để đăng ký vé, thì phát thanh viên trả lời vẫn chưa biết thời gian phát vé cụ thể thế nào.

“Mỗi cổ động viên chỉ được phát một vé miễn phí mà không cần phải đăng ký trên ứng dụng SEAGames 2023. Tôi chưa biết thời gian chính xác vé được phát vào lúc nào. Bạn vui lòng theo dõi trên website và fanpage của Liên đoàn bóng đá Campuchia để biết được thời gian” - nhân viên này chia sẻ.