Với Dybala và Caicedo, Pochettino có thể xây dựng đội hình Chelsea hoàn hảo

Mauricio Pochettino có thể xây dựng đội hình xuất phát hoàn hảo của Chelsea với việc tuyển mộ Paulo Dybala. Tiền đạo 29 tuổi này đã được liên hệ rời Roma vào mùa hè này sau một số màn trình diễn bắt mắt.

Dybala sẽ hết hạn hợp đồng tại Stadio Olimpico vào năm 2025, đã ra sân 25 lần cho đội bóng của Jose Mourinho ở Serie A mùa trước, đóng góp trực tiếp vào 19 bàn thắng. Những màn trình diễn ấn tượng của anh cho Roma đã thu hút sự quan tâm của một số CLB hàng đầu trên khắp châu Âu, và giờ đây người ta phát hiện điều khoản mua đứt hợp đồng (cho CLB bên ngoài Italia) chỉ với 12 triệu euro (10,3 triệu bảng).

Theo nhà báo người Italia Matteo De Santis, Chelsea đang xem xét chuyển nhượng Dybala, người do chính Pochettino yêu cầu. Tờ RomaPress quả quyết là AS Roma không quan tâm đến nỗ lực của The Blues và vẫn tự tin sẽ giữ được tiền đạo số 21 của mình mùa tới.

Tờ Football London đã xem xét đội hình The Blues dưới thời Pochettino chỉ sau hai vụ chuyển nhượng khổng lồ.

SƠ ĐỒ THI ĐẤU

Pochettino nổi tiếng với cách tiếp cận tư duy tiến bộ. Trong những năm qua, ông ấy thường ưa thích sơ đồ 4-2-3-1, giống như 4-3-3 khi tấn công và 4-4-2 khi phòng ngự.

THỦ MÔN

Bất chấp việc thỉnh thoảng tỏa sáng, Kepa đã phải vật lộn để gây ấn tượng kể từ khi gia nhập Chelsea với mức phí kỷ lục cách đây vài năm. Tuy nhiên, khi Pochettino có vẻ hài lòng với thủ thành người Tây Ban Nha vào lúc này, The Blues đang ưu tiên các thương vụ khác trước.

HÀNG PHÒNG THỦ

Ben Chilwell dự kiến sẽ được ưa thích ở vị trí hậu vệ trái trong mùa giải tới, với Reece James phản chiếu anh ấy ở bên phải. Ở vị trí trung vệ, Pochettino có vô số sự lựa chọn như Levi Colwill, Benoit Badishile, Wesley Fofana và Thiago Silva.

HÀNG TIỀN VỆ

Nếu Chelsea có thể đá cặp Enzo Fernandez với Moise Caicedo thì cầu thủ người Argentina cuối cùng cũng có thể đảm nhận vai trò số 8. Bộ đôi Nam Mỹ có thể đá trụ và quét phía sau Christopher Nkunku, người nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho Nicolas Jackson trong vai tiền đạo đơn độc.

Khi cầu thủ người Pháp vắng mặt, Dybala có thể thay thế và hoạt động ở vai trò tương tự. Đối với các cầu thủ chạy cánh, Mykhailo Mudryk dự kiến sẽ được bố trí hoạt động như một lối thoát bên cánh trái. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Raheem Sterling. Ở cánh phải, Noni Madueke là một lựa chọn rất mạnh, nhưng sự xuất hiện của Dybala chắc chắn sẽ tạo sự cạnh tranh gay gắt.

HÀNG TẤN CÔNG

Chelsea rất cần một tiền đạo năng động trong vài năm nay. The Blues đã phải vật lộn để thay thế Didier Drogba và Diego Costa, với chỉ Olivier Giroud là gần thành công.

Mùa giải tới, Pochettino sẽ có Nicolas Jackson và Armando Broja tùy ý sử dụng. Mặc dù Dybala có lẽ sẽ thích một vai trò trung tâm nào đó, nhưng anh không có khả năng đánh bật Nkunku khỏi vai trò số 10 hoặc một trong hai bộ đôi nói trên trong đội hình gây sửng sốt.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Kepa Arrizbalaga; Ben Chilwell, Levi Colwill, Wesley Fofana, Reece James; Enzo Fernandez, Moises Caicedo; Mykhailo Mudryk, Christopher Nkunku, Paulo Dybala; Nicolas Jackson.