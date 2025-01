Man.City ký hợp đồng với hậu vệ thứ 3, chi tiêu vượt trội trong tháng Giêng

Man.City đã ký hợp đồng với hậu vệ trái 18 tuổi Christian McFarlane từ New York City FC.

McFarlane đã gắn bó với New York City từ năm 11 tuổi, chơi cho đội ở mọi lứa tuổi trước khi ra mắt đội một vào năm ngoái. Sinh ra ở Anh, McFarlane đã đại diện cho các đội tuyển U16 và U17 - là một phần của đội tuyển Anh tham dự Giải vô địch U17 châu Âu vào năm ngoái. “Tôi biết động thái này sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của tôi. Tôi đã sẵn sàng đón nhận thử thách và tận dụng tối đa cơ hội này”, McFarlane cho biết.

Man.City là đội bóng chủ lực trong City Football Group do Abu Dhabi kiểm soát, sở hữu rất nhiều CLB trên toàn thế giới - bao gồm cả New York City. New York City không tiết lộ mức phí chuyển nhượng, trong khi Man City vẫn chưa xác nhận việc chuyển nhượng. New York City cho biết họ sẽ nhận được tỷ lệ tiền nếu McFarlane được bán trong tương lai.

Trước đó, Man.City đã ký hợp đồng với 2 trung vệ trong tháng này: Vitor Reis 19 tuổi từ Palmeiras và Abdukodir Khusanov 20 tuổi từ Lens. Omar Marmoush, một tiền đạo người Ai Cập, sau đó gia nhập từ Eintracht Frankfurt để đưa chi tiêu của Man.City lên khoảng 126,1 triệu bảng. Trong đó, Khusanov và Marmoush đã ra mắt trong chiến thắng 3-1 trước Chelsea tại Premier League vào thứ Bảy. Khusanov đã gặp khó khăn, mắc lỗi dẫn đến bàn thua và nhận thẻ vàng trong 4 phút đầu tiên.

Arsenal đã có các cuộc đàm phán nội bộ về một động thái tiềm năng cho Benjamin Sesko của RB Leipzig.

Theo The Transfer Show của Sky Sports News, mức chi hiện tại của Man.City hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại - thậm chí hơn cả tổng chi tiêu của Premier League trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm ngoái, chỉ ở mức 116 triệu bảng. Tổng số tiền chi trong kỳ chuyển nhượng hiện tại đã lên tới hơn 234 triệu bảng, dù giai đoạn quyết định nhất vẫn chưa đến khi các đội bóng trên khắp Premier League tìm kiếm sự tăng cường giữa mùa giải trước hạn chót - lúc 11 giờ tối ngày 3-2 (theo giờ địa phương).

Trong đó, Man.City có thể sẽ bổ sung thêm nhiều bản hợp đồng nữa, với sự quan tâm đến Andrea Cambiaso và Douglas Luiz - cả 2 đều của Juventus - cũng như trung vệ tuổi teen Juma Bah của Real Valladolid.

Arsenal đang săn lùng những cầu thủ tấn công tăng cường, và đã có các cuộc đàm phán nội bộ về một động thái tiềm năng cho Benjamin Sesko của RB Leipzig, trong khi Matheus Cunha của Wolves cũng được quan tâm.

Chelsea đang cân nhắc động thái ký hợp đồng với Alejandro Garnacho khi Man.United tìm cách huy động vốn để đầu tư vào đội hình của HLV Ruben Amorim, với Patrick Dorgu của Lecce là mục tiêu, và có thể là Christopher Nkunku từ Chelsea.

West Ham đang đàm phán để ký hợp đồng với tiền đạo Andre Silva từ RB Leipzig, sau khi đã thấy lời đề nghị lớn cho Jhon Duran bị Aston Villa từ chối…

LINH SƠN