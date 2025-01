Thời của các cầu thủ dự bị tại ngoại hạng Anh, nhưng tại sao họ ngày càng quan trọng?

Hai bàn thắng muộn của Darwin Núñez cho Liverpool tại Brentford vào thứ Bảy giống như một khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, đặc biệt là khi Arsenal đánh mất điểm trước Aston Villa chỉ vài giờ sau đó. Nó có ý nghĩa quan trọng vì đã giành chiến thắng cho đội dẫn đầu giải đấu của Arne Slot, họ đã nhân đôi số bàn thắng của Núñez tại Premier League trong mùa giải, nhưng cũng một phần đó là bàn thắng của những người vào sân từ ghế dự bị.

Đó là hai trong số bảy bàn thắng được ghi từ cầu thủ vào sân thay người ở Vòng đấu 22. Hóa ra, bàn thắng đầu tiên của Núñez ở phút thứ 91 tại sân Gtech để phá vỡ thế bế tắc là bàn thắng duy nhất trong bảy bàn thắng làm thay đổi kết quả của một trận đấu. Sáu bàn thắng còn lại đã thay đổi tỷ số, nhưng không phải là trận đấu thắng, thua hay hòa.

Tuy nhiên, tất cả đều được tính. Adama Traoré đã nhân đôi cách biệt cho Fulham trong chiến thắng 2-0 trước Leicester City sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong giờ nghỉ giải lao tại King Power. Bốn bàn thắng phụ khác đến vào một buổi chiều hấp dẫn của trận đấu vào Chủ Nhật. Georginio Rutter chỉ mới có mặt trên sân Old Trafford được bảy phút trước khi tận dụng pha bóng hỏng của thủ môn André Onana của Manchester United để giúp Brighton có được lợi thế dẫn trước hai bàn trong chiến thắng 3-1 của họ.

Thật vậy, cả bốn trận đấu diễn ra vào Chủ Nhật đều có bàn thắng từ cầu thủ vào sân thay người, với Richarlison của Tottenham đón đường chuyền của cầu thủ vào sân thay người Mikey Moore trong thời gian bù giờ hiệp hai để thu hẹp cách biệt xuống còn 2-3 trước câu lạc bộ cũ của cầu thủ người Brazil này là Everton, nhưng cuối cùng nỗ lực đó đều vô ích khi đội của Ange Postecoglou phải chịu thất bại tại Merseyside.

Câu chuyện tương tự xảy ra với Paul Onuachu , người đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho Southampton để gở 2-3 tại Nottingham Forest, nhưng đoàn quân của Ivan Juric đã không có được bàn gỡ hòa kịch tính vào cuối trận khi Ola Aina cản phá cú đánh đầu của Jan Bednarek ngay trên vạch vôi.

James McAtee tiếp nối cú hat-trick vào lưới Salford City tại FA Cup bằng bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho Manchester City, góp phần không nhỏ vào chiến thắng 6-0 của họ trước Ipswich Town bằng cú đánh đầu vòng cung đẹp mắt chỉ sáu phút sau khi vào sân tại Portman Road.

Mùa giải trước, đã có sự gia tăng hoạt động ghi bàn từ cầu thủ dự bị, điều này không có gì ngạc nhiên khi xảy ra trong những năm kể từ khi áp dụng năm lần thay người cho mỗi đội tại Premier League, cũng như thời gian thi đấu dài hơn trong vài mùa giải gần đây.

Tuy nhiên, đường cong đi lên đã chậm lại phần nào. Mùa giải trước đã chứng kiến ​​kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất do cầu thủ vào sân thay người ghi được trong một chiến dịch Premier League bị phá vỡ một cách dễ dàng với 159 bàn, nhiều hơn 27 bàn so với kỷ lục trước đó vào năm 2022-23. Điều đó có nghĩa là 13,3% số bàn thắng được ghi ở Premier League mùa giải 2023-24 đến từ cầu thủ vào sân thay người (không tính bàn phản lưới nhà), một kỷ lục khác so với mức 12,8% trong mùa giải 2013-14.

Sau vòng 22 mùa giải này, đã có 81 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, chiếm 12,6% tổng số bàn thắng của giải đấu (không tính bàn phản lưới nhà), tỷ lệ cao thứ tư trong lịch sử Premier League.

Một số trong số đó đến từ Bournemouth. Đội của Andoni Iraola đã gây ấn tượng theo nhiều cách khác nhau trong mùa giải này, nhưng đặc biệt là khi sử dụng băng ghế dự bị. Đối với một đội bóng đã phải chịu quá nhiều chấn thương và không thực sự gắn liền với sức mạnh về chiều sâu, Bournemouth đã ghi được nhiều bàn thắng nhất thông qua cầu thủ dự bị tại Premier League mùa giải này với 11 bàn, trong khi sáu bàn được kiến tạo bởi cầu thủ dự bị.

Bournemouth thậm chí có thể thách thức kỷ lục về số bàn thắng và kiến ​​tạo nhiều nhất của cầu thủ dự bị trong một mùa giải tại lịch sử Premier League, là 24, cùng được nắm giữ bởi Manchester City (15 bàn thắng, 9 kiến ​​tạo vào mùa giải 2011-12) và Liverpool (12 bàn thắng, 12 kiến ​​tạo vào mùa giải 2023-24).

Fulham là đội hiệu quả thứ hai từ băng ghế dự bị trong mùa giải này, ghi được 10 bàn thắng và kiến ​​tạo ba lần thông qua cầu thủ vào sân thay người. Phần lớn trong số đó đến từ Harry Wilson và Rodrigo Muniz , những người đã ghi bốn và ba bàn thắng mỗi người khi vào sân thay người trong mùa giải này, trong khi cầu thủ sau cũng có một pha kiến ​​tạo. Bốn bàn thắng của họ khi vào sân thay người là nhiều nhất cùng với Dango Ouattara của Bournemouth (2 bàn thắng, 2 pha kiến ​​tạo).

Bàn thắng của Rutter tại Old Trafford là bàn thắng thứ bảy của Brighton thông qua cầu thủ dự bị, nhiều thứ ba trong giải đấu, nhưng có lẽ đáng ngạc nhiên khi đứng thứ tư là Leicester City đang vật lộn trụ hạng, đội đã chứng kiến ​​sáu bàn thắng được ghi bởi cầu thủ dự bị trong mùa giải này. Nếu biết bầy Cáo Foxes chỉ ghi được 23 bàn thắng tại Premier League trong 22 trận đấu của họ, điều đó có nghĩa là hơn một phần tư (26,1%) đến từ băng ghế dự bị.

Ngược lại, Crystal Palace là đội duy nhất tại Premier League vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên từ cầu thủ dự bị trong mùa giải này, trong khi Everton chỉ ghi được một bàn.

Nhiều bàn thắng nhất của cầu thủ dự bị Premier League 2024-25

Không có gì ngạc nhiên khi Bournemouth giành được nhiều điểm nhất nhờ sự tham gia của các cầu thủ vào sân thay người (17), xếp trên Fulham (16), Aston Villa (13), Brighton (10), Leicester (9), Liverpool (9) và Manchester City (8).

Điểm giành được bởi cầu thủ dự bị 2024-25 Premier League

Trung bình có 8,3 lần thay người được sử dụng cho mỗi trận đấu trong mùa giải này, nhiều nhất trong lịch sử Premier League. Rõ ràng là do sự gia tăng từ sáu lần có thể lên 10 lần kể từ đầu mùa giải 2022-23, khi mỗi đội được phép thay năm lần mỗi trận thay vì ba lần, nhưng mức trung bình đó cao hơn cả chiến dịch đầu tiên (7,9) và mùa giải trước (8,0).

Nottingham Forest và Brighton là hai đội có nhiều cầu thủ thay người nhất với 106 cầu thủ sau 22 trận, trung bình 4,8 cầu thủ mỗi trận, nghĩa là các HLV Nuno Espírito Santo và Fabian Hürzeler gần như luôn tận dụng hết năm lần thay người trong mỗi trận. Fulham, West Ham và Southampton cũng không kém cạnh với 4,7 cầu thủ mỗi trận, trong khi Ipswich Town có 4,6 cầu thủ.

Everton là đội có ít sự thay đổi người nhất (64), trung bình chỉ 3,1 lần mỗi trận, điều này giải thích một phần lý do tại sao số lần tham gia vào bàn thắng của họ từ những cầu thủ thay người lại thấp. Palace là đội có ít sự thay đổi người thứ ba với trung bình 3,6 lần mỗi trận.

Điều thú vị là sáu đội có trung bình ít hơn bốn lần thay người mỗi trận bao gồm Arsenal (3,7), Chelsea (3,8) và Man City (3,2), trong khi đội đầu bảng Premier League Liverpool chỉ có trung bình 4,1. Điều này cho thấy, ngay cả với nhận định rằng những đội đó có sức mạnh về chiều sâu hơn, họ không nhất thiết phải sử dụng đội hình rộng hơn của mình trong trận đấu nhiều như các đội khác được cho là có ít lựa chọn hơn.

Số lượng cầu thủ dự bị trung bình tăng so với mùa giải trước, nhưng thời gian trung bình mà họ chơi, bao gồm cả thời gian bù giờ, lại giảm nhẹ. Cầu thủ dự bị trung bình chơi 25 phút 53 giây trên sân mùa giải trước, giảm xuống còn 25 phút 16 giây trong mùa giải này. Như Diogo Jota đã chứng minh khi anh ghi bàn chỉ sau 22 giây vào sân cho Liverpool tại Nottingham Forest tuần trước, mỗi giây đều có giá trị.

Sự gia tăng về số lần tham gia ghi bàn của cầu thủ dự bị trong mùa giải trước một phần có thể là do các trận đấu dài hơn. Độ dài trung bình của một trận đấu là 101 phút, 36 giây tại Premier League năm 2023-24 dài hơn ba phút so với trận đấu trước đó nhiều nhất trong một mùa giải. Con số đó đã giảm xuống còn 99 phút, 50 giây trong mùa giải này, nhưng vẫn thoải mái là trận đấu dài thứ hai trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, thời gian bóng trong cuộc có thể được coi là chỉ số quan trọng hơn và đã giảm hơn một phút so với mùa giải trước, do đó, những cầu thủ dự bị - và tất cả cầu thủ - có ít thời gian hơn để tạo ra tác động đến trận đấu. Trong mùa giải 2023-24, thời gian chơi bóng trung bình là 58 phút 12 giây, giảm xuống còn 57 phút 11 giây trong mùa giải này.

Độ dài trận đấu trung bình của 10 mùa giải hàng đầu của Premier League

Tác động vào cuối trận đấu của việc thay người thông qua việc liên quan đến bàn thắng trên khắp giải đấu là rất rõ ràng, và điều đó thực sự bắt nguồn từ sự thay đổi luật vào mùa giải 2022-23 cho phép các đội thực hiện năm lần thay người mỗi trận.

Trong chiến dịch đó, 20,0% số bàn thắng trong các trận đấu tại Premier League được ghi sau phút thứ 75, trong đó có 85 bàn thắng đến từ cầu thủ vào sân thay người (39,2%). Trong mùa giải 2023-24, gần một phần tư số bàn thắng (24,6%) được ghi sau phút thứ 75, với tỷ lệ gần như giống hệt nhau đến từ những cầu thủ vào sân thay người như mùa giải trước (39,4% – 121).

Sau vòng 22 mùa giải này, 22,0% số bàn thắng của Premier League được ghi sau phút thứ 75, trong đó 44,9% (66) được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử giải đấu với năm phần trăm rưỡi.

Tỷ lệ phần trăm bàn thắng cao nhất của cầu thủ vào sân thay người từ phút thứ 76 trở lên

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào các bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp 2, tác động của sự tươi mới thậm chí còn rõ ràng hơn.

Đã có nhiều bàn thắng được ghi trong hoặc sau phút thứ 90 trong mùa giải này bằng tổng số bàn thắng ghi được trong toàn bộ mùa giải 2022-23 (61), trong khi chỉ có hai mùa giải trước chứng kiến ​​hơn 34 bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 trở đi bởi cầu thủ vào sân thay người (36 bàn vào mùa giải 2018-19 và 52 bàn vào mùa giải 2023-24).

Điều đó có nghĩa là 55,7% số bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp 2 được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 46,4% của mùa giải trước.

Tỷ lệ phần trăm bàn thắng cao nhất của cầu thủ vào sân thay người từ phút thứ 91 trở lên

Rõ ràng là cầu thủ dự bị đang có tác động lớn hơn đến các trận đấu hiện nay, đó là lý do tại sao rất nhiều huấn luyện viên muốn gọi họ là 'người kết thúc' trong thời gian gần đây. Các cầu thủ muốn bắt đầu mỗi tuần, nhưng họ vẫn có thể có tác động lớn khi là cầu thủ dự bị, với nhiều người thậm chí chơi hơn nửa trận nếu có đủ thời gian bù giờ, và có nhiều khả năng trở thành anh hùng bù giờ hơn các đồng đội của họ.

