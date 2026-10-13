Tập đoàn Becamex được vinh danh thương hiệu vàng TPHCM năm 2026

Chiều 13-10, tại TPHCM, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Tập đoàn Becamex) vinh dự được trao Giải thưởng “Thương hiệu Vàng TPHCM” năm 2026.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TPHCM cùng nhà báo Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ đại diện trao giải cho các doanh nghiệp.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp, hạ tầng, đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Becamex trong chiến lược phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM lần thứ 6 năm 2026 do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở Công Thương phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với chủ đề “Kiến tạo động lực tăng trưởng mới”. Chương trình vinh danh 50 doanh nghiệp tiêu biểu có những thành tích nổi bật trong xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng.

Việc Becamex được vinh danh tại giải thưởng năm nay không chỉ ghi nhận uy tín của một thương hiệu có hơn 30 năm hình thành và phát triển, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Tập đoàn: từ doanh nghiệp tiên phong phát triển hạ tầng công nghiệp sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ – logistics – khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiên phong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới

Trải qua hơn ba thập niên phát triển, Becamex đã góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp tại Bình Dương trước đây, nay thuộc TPHCM, đồng thời mở rộng mô hình phát triển ra nhiều địa phương trên cả nước.

Thông qua các khu công nghiệp Mỹ Phước, Bàu Bàng, Cây Trường và hệ thống khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) được phát triển cùng các đối tác, Becamex từng bước hình thành mô hình phát triển tích hợp, kết nối sản xuất công nghiệp với đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục và các tiện ích phục vụ người lao động.

Đặc biệt, trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Tập đoàn đang tập trung phát triển các khu công nghiệp sinh thái, thông minh thế hệ mới, hướng đến thu hút những ngành sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa và sản xuất xanh.

Những dự án tiêu biểu như Khu công nghiệp Cây Trường quy mô 700ha và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 quy mô 380ha được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn mới, tích hợp hạ tầng số, năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên hiệu quả và từng bước thực hiện các tiêu chí kinh tế tuần hoàn.

Becamex cũng tăng cường hợp tác với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế để nghiên cứu, phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM – động lực tăng trưởng mới

Một trong những định hướng chiến lược nổi bật của Becamex hiện nay là tham gia phát triển Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và Thành phố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế dựa trên tri thức.

Ngày 15-1-2026, UBND TPHCM phối hợp cùng Becamex và VSIP chính thức công bố phát triển Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Đây được xác định là một cực tăng trưởng mới, kết nối nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng phát triển, đô thị có vùng lõi đổi mới sáng tạo quy mô khoảng 103ha tại khu vực Thành phố mới Bình Dương, kết nối với vành đai các khu công nghiệp thế hệ mới, các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và mạng lưới doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Becamex đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác khoa học công nghệ hàng đầu, trong đó có Viện Fraunhofer của Đức, Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), cùng hệ thống trường đại học và viện nghiên cứu.

Đáng chú ý, tháng 5-2026, Becamex và Trung tâm Công nghệ và Tái sản xuất tiên tiến (ARTC) thuộc A*STAR ký kết biên bản ghi nhớ về việc hình thành Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC) trong hệ sinh thái VSIP, mở ra triển vọng hợp tác trong nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thông minh, tự động hóa và chuyển giao công nghệ.

Định hướng này cho thấy bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Becamex: không chỉ tạo lập hạ tầng để thu hút đầu tư, mà còn xây dựng môi trường thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao giá trị gia tăng của nền công nghiệp.

Tham gia giải quyết những bài toán lớn của siêu đô thị TPHCM

Trong bối cảnh TPHCM bước vào không gian phát triển mới, Becamex tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chương trình mang tính đột phá, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm: phát triển hạ tầng giao thông gắn với đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD); tái cấu trúc không gian đô thị và dịch chuyển công nghiệp; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực và thu hút nhân tài.

Bà Trần Thị Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex nhận cúp và Giải thưởng Thương hiệu vàng TPHCM 2026

Đối với hạ tầng giao thông, Becamex tham gia đầu tư, phát triển và thúc đẩy các công trình kết nối chiến lược tại khu vực phía Bắc TPHCM như Quốc lộ 13, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường Vành đai 4 và trục Mỹ Phước – Tân Vạn.

Song song đó, Tập đoàn đang nghiên cứu những giải pháp phát triển đường sắt gắn với tổ chức lại không gian đô thị, công nghiệp và logistics. Nổi bật là nghiên cứu tuyến metro MTR01 kết nối Thành phố mới Bình Dương với Suối Tiên, theo hướng kết hợp giao thông công cộng với phát triển đô thị TOD và mô hình Rail + Property.

Becamex cũng nghiên cứu, đề xuất hành lang đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành – Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép, hướng đến kết nối các trung tâm công nghiệp với hệ thống logistics, cảng biển và vận tải hành khách liên vùng. Các phương án này đang trong quá trình nghiên cứu, kiến nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Từ những nghiên cứu trên, Becamex hướng đến đóng góp các giải pháp tổng thể cho TPHCM, trong đó hạ tầng giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tạo điều kiện phân bổ lại dân cư, công nghiệp, việc làm và các nguồn lực phát triển.

Phát triển bền vững gắn với chăm lo đời sống người lao động

Bên cạnh những dự án hạ tầng và khoa học công nghệ, Becamex tiếp tục xác định phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là trách nhiệm xuyên suốt.

Ngày 26-6-2026, Tập đoàn khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại TPHCM, với tổng quy mô 6.229 căn hộ, trong đó dự kiến dành khoảng 1.000 căn để phát triển nhà ở cho thuê phục vụ công nhân, người lao động. Tập đoàn còn dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê trong thời gian tới.

Các chương trình nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ với phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện để người lao động an cư, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Việc được vinh danh Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026 là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển của Becamex. Đồng thời, đây cũng là động lực để Tập đoàn tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, phát huy kinh nghiệm phát triển công nghiệp – đô thị tích hợp và năng lực hợp tác quốc tế, đồng hành cùng chính quyền Thành phố hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mới.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Becamex hướng đến khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong kiến tạo hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, góp phần xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, có chất lượng sống cao và sức cạnh tranh quốc tế.

Tin liên quan Quả bóng đồng Huỳnh Kesley trở lại ban huấn luyện Becamex TPHCM

QUỐC CƯỜNG