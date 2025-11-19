Tân Chủ nhiệm Nguyễn Thế Duy: Sẵn sàng dẫn dắt Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương bước vào giai đoạn mới

Ngày 19-11-2025, Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương chính thức ra mắt sau quá trình hợp nhất bốn chi hội Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng và Dầu Tiếng. Đây được xem là bước tái cấu trúc quan trọng của hệ thống Hội Doanh nhân trẻ khu vực phía Nam, nhằm hình thành một lực lượng doanh nhân trẻ có quy mô, năng lực kết nối và sức ảnh hưởng lớn hơn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Ông Nguyễn Thế Duy (bên phải), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM được tín nhiệm giữ cương vị Chủ nhiệm Chi hội Bình Dương.

Theo Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, việc hợp nhất diễn ra trong thời điểm Bình Dương đang thúc đẩy chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng, mở rộng liên kết vùng và thu hút đầu tư chất lượng cao. Sự ra đời của Chi hội mới được kỳ vọng trở thành điểm tựa kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân trẻ trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đã trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, gồm 15 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM được tín nhiệm giữ cương vị Chủ nhiệm Chi hội Bình Dương.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Chi hội, ông Nguyễn Thế Duy cho rằng, sự hợp nhất lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi tổ chức. Ông nhấn mạnh: “Sự ra đời của Chi hội Bình Dương không chỉ đơn thuần là ghép lại các chi hội cũ mà là cơ hội để cộng đồng doanh nhân trẻ gom lại sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín, từ đó tạo dựng một tập thể mạnh hơn, gắn kết hơn và có tầm nhìn dài hạn".

Ông Duy cũng chỉ ra những thách thức lớn mà doanh nghiệp đang đối mặt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, chuỗi cung ứng dịch chuyển và yêu cầu cao về chuyển đổi số lẫn phát triển bền vững. “Doanh nghiệp trẻ Bình Dương không thể đứng ngoài cuộc chơi đổi mới. Chúng ta phải trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, trong mở rộng hợp tác vùng và trong xây dựng chuẩn mực mới của môi trường kinh doanh hiện đại”, ông nói.

Ông Nguyễn Thế Duy phát biểu tại Hội nghị

Định hướng cho nhiệm kỳ mới, Chủ nhiệm Chi hội cho biết, tổ chức sẽ tập trung củng cố bộ máy theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp, mở rộng mạng lưới giao thương với các chi hội và hiệp hội doanh nghiệp trong khu vực phía Nam, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo quản trị - công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hội viên. Một trọng tâm khác là tăng cường hoạt động trách nhiệm xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và xây dựng hình ảnh doanh nhân trẻ Bình Dương bản lĩnh, văn minh và giàu giá trị cộng đồng.

Sự kiện ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương được cộng đồng doanh nghiệp địa phương đánh giá là bước khởi đầu quan trọng, mở ra kỳ vọng về một lực lượng doanh nhân trẻ đoàn kết hơn, chuyên nghiệp hơn và đủ sức đóng góp cho giai đoạn phát triển mới của TPHCM.

CAO TƯỜNG