Siêu máy tính Opta tiết lộ cơ hội vô địch của Arsenal, Liverpool và Man City

Pháo thủ đã ghi bàn thắng muộn khi Kai Haver tz ấn định chiến thắng 2-1 trước Brentford và đưa đội bóng của Mikel Arteta lên vị trí dẫn đầu Premier League.

Họ giữ vững vị trí trên đỉnh bảng sau khi Liverpool và Man City chia điểm trong cuộc đụng độ giữa những gã khổng lồ tại Anfield hôm Chủ nhật.

Nỗ lực vô địch Premier League mùa trước của Arsenal đã tan thành mây khói khi họ để Manchester City bứt đi trong chặng cuối, giờ đây Pháo thủ trông như một tập thể hoàn thiện hơn nhiều dưới thời Arteta khi cố gắng sải bước cùng Man City và Liverpool.

Hiệu số bàn thắng bại +46 vượt trội giúp họ vượt lên trên Liverpool của Jurgen Klopp, đội đang có cùng 64 điểm trong khi đương kim vô địch Man City chỉ kém một điểm trên bảng xếp hạng.

Điều chỉnh số liệu của họ sau vòng đấu mới nhất của Premier League, nhà phân tích dữ liệu bóng đá Opta đã tính toán lại tỷ lệ Arsenal, Man City và Liverpool vô địch giải đấu.

Man City đã tự hào về vị thế được yêu thích rất lớn trước trận hòa cuối tuần của họ tại Anfield với siêu máy tính ban đầu mang lại cho đội bóng của Guardiola 51,4% cơ hội giành danh hiệu.

Nhưng hy vọng của Man City hiện đã giảm xuống còn 45,9% – thay đổi 5,5% – vì quả phạt đền của Alexis Mac Allister giữ cho Liverpool khoảng cách 1 điểm với Manchester City trong chặng về đích. Đây là lần đầu tiên Man City chứng kiến ​​cơ hội của họ giảm xuống dưới 50% mùa này.

Tuy nhiên, tham vọng vô địch của Liverpool chỉ thay đổi rất nhỏ -0,3% khi dự đoán cho thấy The Kop có 35,3% cơ hội giành chức vô địch Premier League.

Arsenal là đội đáng ăn mừng nhất sau cuối tuần nhưng vẫn là đội ít hy vọng thắng giải nhất trong bộ ba đầu bảng, với các nhà thống kê hiện cho họ cơ hội 18,8% để chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá nhất nước Anh.

Mặc dù ghi được 17 bàn trong ba trận gần nhất, chiến thắng hôm thứ Bảy trước Brentford chỉ nâng cơ hội của họ lên 5,5%. Một lý do khiến Arsenal bị so sánh thấp với các đối thủ ở Premier League có thể là do họ gặp khó khăn nhất trong giai đoạn cuối mùa giải.

Rắc rối lớn nhất với Pháo thủ là họ còn rất nhiều trận xương xẩu, trong đó bao gồm Chelsea, Man City, Aston Villa, Tottenham và Man United. Đó là những đối thủ có thể khiến Arsenal mất điểm hoặc chia điểm, chứ đừng nói đến chuyện lấy trọn 3 điểm. Riêng 3 trận sân khách với Man City, Tottenham và Man United sẽ thiêu rụi hy vọng thắng giải của Arsenal.

Liverpool có lịch trình dễ chịu hơn khi lần lượt gặp Everton, Brighton, Sheffield, Man United, Crystal Palace, Fulham, West Ham, Aston Villa, Tottenham, Wolves. Trong đó

Man City cũng có lịch trình dễ dàng với Brighton, Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace, Luton, Tottenham, Nottingham, Wolves, Fulham, West Ham.

HOÀNG HÀ