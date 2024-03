Sao trẻ Yamal ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Mallorca

Barcelona thắng trận đấu sớm nhất vòng 28 tạm tạm lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Yamal tung cú sút tinh tế của trong vòng cấm để ghi bàn thắng ở phút 73 và cứu Barca khỏi trận hòa thứ hai liên tiếp. Đó là bàn thắng thứ 6 của cầu thủ 16 tuổi trên mọi đấu trường trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên với Barca. Tài năng người Tây Ban Nha trước đó đã thiết lập một số cột mốc quan trọng cho sự nghiệp vừa chớm nở của mình, như cầu thủ trẻ nhất ra mắt và ghi bàn ở giải VĐQG Tây Ban Nha, hay cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha và đá chính ở Champions League…

Barca đang nhiều hơn 2 điểm so với Girona trước trận tiếp đón Osasuna vào thứ Bảy. Đội đầu bảng Real Madrid đang hơn Barca 5 điểm trước khi tiếp đón Celta Vigo vào Chủ nhật. Yamal nói về bàn thắng, một cú cứa lòng bằng chân trái bên mép phải vòng cấm địa đưa bóng găm vào góc cao bên trái khung thành: “Tôi đã cố gắng giữ chân hậu vệ trái của họ, nhưng vì họ đã tạo khoảng trống nên tôi đã thực hiện cú sút của mình. Bây giờ chúng tôi phải nghĩ về Champions League, nơi chúng tôi phải đối mặt với một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải”.

Lamine Yamal ghi bàn quyết định giúp chủ nhà Barcelona thắng 1-0 trước Mallorca.

Cầu thủ trẻ này hiện cũng có 7 pha kiến tạo khác và nhanh chóng khẳng định mình là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội. HLV Xavi Hernandez nói: “Lamine đã tạo ra sự khác biệt tối nay. Đây chưa phải là trận đấu hay nhất của cậu ấy cho Barca, nhưng Lamine đã tạo ra sự khác biệt, cậu ấy hoàn toàn khác biệt cho đội. Tôi rất mừng cho Lamine ở tuổi 16”.

Nhưng HLV Xavi cho rằng thật không công bằng khi so sánh bất cứ ai với huyền thoại Lionel Messi, nhưng thừa nhận có những điểm tương đồng với Yamal: “Tôi hiểu vì sao có sự so sánh nhưng việc làm đó không có lợi cho Lamine. Ai từng bị so sánh với Messi đều thua cuộc. Thật không hay khi so sánh các cầu thủ với anh ấy. Nhưng Lamine thuận chân trái, cậu ấy cũng có những khoảnh khắc của Messi, nhưng chúng ta đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay, vì vậy tốt nhất là không nên so sánh họ”.

Yamal là một trong 3 cầu thủ trẻ góp mặt đội hình xuất phát khi gặp Mallorca, với Pau Cubarsi, 17 tuổi, xuất phát ở hàng phòng ngự và Marc Guiu, 18 tuổi, ở hàng công. Giống như Yamal, Cubarsi hiện đang được ra sân thường xuyên, đây là lần thứ 9 anh ra sân trong năm 2024. HLV Xavi thừa nhận choáng váng trước tốc độ thăng tiến mạnh mẽ của tài năng này: “Cubarsi rất thông minh. Cậu ấy biết khi nào nên tham gia tranh chấp hay không. Cậu ấy không thua một trận đấu tay đôi nào. Thật ngoạn mục! Cách Cubarsi chuyền bóng từ phía sau, tìm kiếm cầu thủ tự do… cậu ấy trông không giống một cậu bé 17 tuổi. Hôm nay trước mặt cậu ấy là 2 tiền đạo mạnh mẽ Vedat Muriqi và Cyle Larin, và cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời. Cubarsi đang chơi như một người đội trưởng. Thật tuyệt vời, cá tính mà cậu ấy thể hiện cho đội, tôi nghĩ điều đó thật ngoạn mục”.

HLV Xavi Hernandez nhanh chóng tập trung cho trận tiếp đón Napoli ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Ilkay Gundogan đá hỏng quả phạt đền ở phút 24 và đẩy trận đấu thêm vào khó khăn. “Đó là một trận đấu khó khăn”, HLV Xavi, người đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải, đánh giá thêm. “Chúng tôi đã bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, điều đó thật đáng xấu hổ vì nó có thể thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng chúng tôi tiếp tục thi đấu và tạo ra cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số lẽ ra nhiều hơn 1-0. Chiến thắng này rất đáng hoan nghênh, 3 điểm quan trọng giúp chúng tôi tiếp tục cuộc chiến giành La Liga. Đó là 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Chúng tôi đang phòng ngự rất tốt, tôi rất vui. Toàn đội đã tiến bộ kể từ khi tôi nói tôi ra đi. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên”.

Trận đấu tiếp theo của Barca sẽ diễn ra vào thứ Ba khi họ tiếp đón Napoli ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Trận lượt đi trên đất Italy kết thúc với tỷ số 1-1. “Tôi luôn lạc quan bất chấp hoàn cảnh chúng tôi đang gặp phải”, HLV Xavi nói về cơ hội của đội. “Chiến thắng ngày hôm nay mang lại sự tự tin. Chúng tôi cần người hâm mộ vào thứ Ba và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để lọt vào tứ kết Champions League”.

Raphinha bị thay ra trong hiệp một, nhưng HLV Xavi cho biết cầu thủ người Brazil có vẻ không bị chấn thương nặng và kỳ vọng sẽ kịp bình phục trong trận gặp Napoli. Đó là tin vui khi Barca mới đây mất cùng lúc 2 tiền vệ hàng đầu Pedri và Frenkie de Jong vì chấn thương.

