Ronaldo trở lại Man United 'hóa ra là điều sai lầm' - Solskjaer

Solskjaer chịu trách nhiệm khi Manchester United đưa cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng trở lại Old Trafford trong một động thái được quảng cáo rầm rộ vào tháng 8-2021.

Vào thời điểm đó, vụ chuyển nhượng được coi là một cuộc quật khởi có khả năng thúc đẩy khả năng thách thức danh hiệu Premier League cho Quỷ đỏ, đội đã về nhì ở mùa giải trước đó.

Nhưng mọi thứ sớm sáng tỏ khi đội bóng gặp khó khăn và Ole Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm đó. Ronaldo rời CLB một cách đầy cay đắng 12 tháng sau đó và hiện đang chơi bóng ở Saudi Pro League với Al Nassr.

“Ronaldo trở ;lại Old Trafford là một bước tiếp theo để thách thức danh hiệu. Và thật không may, nó đã không thành công”. Solskjaer nói với The Athletic.

"Đó là một quyết định rất khó từ chối và tôi cảm thấy chúng tôi phải chấp nhận nó, nhưng hóa ra nó đã sai. Thật đúng đắn khi anh ấy ký hợp đồng và người hâm mộ cảm thấy điều đó trong trận đấu với Newcastle [khi anh ấy ghi 2 bàn], làm Old Trafford rung chuyển. Anh ấy vẫn là một trong những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới, anh ấy trông rất mạnh mẽ".

Nhưng HLV người Na Uy nói thêm: "Khi bạn có một nhóm gắn kết, bạn cần mọi người cùng đi về một hướng. Khi mọi thứ không ổn, bạn có thể thấy một số cầu thủ và cái tôi nhất định lộ ra".

Solskjaer cũng là HLV khi CLB ký hợp đồng với hậu vệ người Anh Harry Maguire vào năm 2019. HLV người Na Uy cảm thấy những lời chỉ trích gần đây, thậm chí là chế giễu Maguire, là không công bằng.

Ông nói: "Harry Maguire – thật đáng xấu hổ khi cậu ấy bị lợi dụng quá nhiều. Tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy, nhưng cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra với Maguire. Cậu ấy đã nâng cao khả năng phòng thủ của chúng tôi khi đến đây và nâng cao tâm trạng xung quanh nơi đó".

Man United đã không vô địch Premier League kể từ năm 2013 và với HLV người Hà Lan Erik ten Hag, họ hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng sau khi thua 3 trong 5 trận đầu mùa.

Solskjaer nói với cầu thủ Man Utd trong giờ giải lao rằng ông sẽ bị sa thải

Ole Gunnar Solskjaer đã suy ngẫm về thời điểm ông biết mình sẽ bị sa thải khỏi vị trí HLV Manchester United.

HLV 50 tuổi người Na Uy là một huyền thoại ở Old Trafford khi có một sự nghiệp thi đấu chói sáng ở CLB, trong đó bao gồm việc ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League 1999 để giúp họ giành cú ăn ba lịch sử.

Ông trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ vào tháng 12-2018, ban đầu với tư cách là HLV tạm thời khi tiếp quản từ Jose Mourinho, trước khi đảm nhiệm vai trò này gần 3 năm.

Dấu ấn cao của Solskjaer đến vào năm 2020-2021 khi ông dẫn dắt Man United cán đích ở vị trí thứ 2, nhưng kết quả bắt đầu xấu đi vào đầu chiến dịch tiếp theo trước khi ông bị sa thải vào tháng 11-2021 sau thất bại 4-1 trước Watford, trận thua thứ 5 trong 7 trận.

Và Solskjaer đã tiết lộ rằng ông biết chữ viết trên tường trong ngày định mệnh đó tại Vicarage Road và giải thích rõ ràng về việc ông thậm chí đã thông báo cho các cầu thủ giữa trận đấu rằng ông sẽ bị đuổi việc.

Solskjaer nói với The Athletic: “Không ai nói với tôi (rằng tôi sẽ mất việc), nhưng tôi biết điều đó trong hiệp một trận gặp Watford”.

“Chúng tôi trông không giống một đội Man United; các cầu thủ không chạy vì nhau”.

“Vào giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã nói với các cầu thủ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi làm việc cùng nhau và thi đấu với niềm tự hào. Chúng tôi gần như đã lật ngược tình thế cho đến khi Harry Maguire bị đuổi khỏi sân”.

Man United gần như đã lội ngược dòng khi bị dẫn trước 2-0 ở hiệp 1, Donny Van de Beek đã gỡ lại 1 bàn trước khi Maguire nhận hai thẻ vàng trong 7 phút của hiệp 2.

Cristiano Ronaldo sau đó đã bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị, trước khi Joao Pedro và Emmanuel Dennis ghi bàn thắng ở phút bù giờ để kết liễu số phận của Man United và Solskjaer.

Và HLV người Na Uy cũng giải thích hậu quả của trận đấu diễn ra như thế nào khi Man United từ bỏ sự phục vụ của ông vào ngày hôm sau.

“Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ Ed Woodward nói rằng anh cần gặp tôi tại văn phòng ở Carrington. Bị sa thải là điều quá khó khăn khi bạn đã ở CLB 18 năm với tất cả những khoảng thời gian thăng trầm.

“Tôi đã có rất nhiều sự ủng hộ và khoảng thời gian vui vẻ với Ed. Anh ấy đã cho tôi cơ hội và vì điều đó, tôi sẽ luôn biết ơn”.

“Tôi đã đưa gia đình mình xuống sân bay trước khi tin nhắn đến. Sau tin nhắn, tôi nói với vợ rằng có thể tôi sẽ về Na Uy trước cô ấy.

“Đó là một ngày đầy cảm xúc. Rất cảm động. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng nó giống như việc bạn phải rời xa gia đình vậy.

“Tôi muốn nói chuyện với tất cả các cầu thủ và nói lời tạm biệt. Tôi đã nói chuyện với các HLV và nhân viên. Sau đó tôi quay lại căn nhà trống”.