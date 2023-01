Real Madrid sẵn sàng cho “trận chiến vài tháng tới”

Real Madrid là đội chơi tốt hơn tại Santiago Bernabeu vào Chủ nhật, tạo ra vô số cơ hội lớn, nhưng các chân sút đã không thể tận dụng được đành chấp nhận để Sociedad cầm hòa 0-0. Sau khi thua Villareal và mới nhất hòa Sociedad, việc mất điểm ở 2 trong 3 trận gần nhất tại La Liga khiến nhà vô địch kém 5 điểm so với ngôi đầu của Barca, trong khi vị trí nhì bảng cũng đang bị đe dọa bởi chính Sociedad - đội đang kém 3 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

Sự chững lại về phong độ đã lấy đi không ít niềm tin của người hâm mộ Real Madrid về khả năng chiến thắng Valencia ở trận đấu bù vào thứ năm - nếu Barca đánh bại chủ nhà Real Betis ở trận đấu bù trước đó một ngày thì áp lực chắc chắn còn lớn hơn. Nhưng HLV Ancelotti vẫn đầy sự tự tin trong đánh giá: “Nếu giành chiến thắng vào thứ năm, chúng tôi sẽ có nhiều điểm hơn so với cùng kỳ giai đoạn này mùa trước. Về cơ bản mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tháng Giêng luôn là một tháng khó khăn, nhưng mùa giải vẫn còn rất dài. Đội đã phát triển rất nhiều về mọi mặt - phòng thủ, tấn công và thể chất. Chúng tôi hoàn toàn có thể đứng vững trước những trận chiến trong vài tháng tới”.

Nhà cầm quân người Italia cho rằng mất điểm trước Sociedad vừa qua chỉ là xui rủi chứ không phản ánh về một sự sa sút. Thực tế, Real Madrid đã tung ra đến 20 nỗ lực dứt điểm, so với chỉ 7 lần của đội khách, và họ kém may khi thủ thành Alex Remiro đã chói sáng để cản phá hàng loạt nỗ lực dứt điểm của Vinicius Junior, Karim Benzema, Toni Kroos và Rodrygo. “Đó là một trong những trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi ở mùa giải này”, HLV Ancelotti nói thêm. “Thật khó để thay người vì mọi người đều chơi tốt. Sociedad chưa bao giờ được chơi theo cách họ muốn. Chúng tôi đã dồn ép họ, chúng tôi rất dữ dội, chúng tôi cầm bóng tốt và không phạm lỗi. Chúng tôi chỉ hơi thiếu may mắn”.

HLV Ancelotti cũng xác nhận một lần nữa rằng Real Madrid sẽ không tham gia vào thị trường chuyển nhượng trong những ngày cuối, tuyên bố “mọi thứ đã đóng lại, đối với người ra đi và người đến”.