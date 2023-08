Quang Thuấn, Thúy Hiền, Mỹ Tiên cùng đồng đội giành 41 HCV giúp bơi trẻ Việt Nam xếp nhất

Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2023 đã kết thúc sau ngày tranh tài 26-8 tại Indonesia và trong ngày cuối những nội dung còn lại được diễn ra từ đó từng quốc gia có thành tích chung cuộc.

Ở các ngày trước, đội bơi trẻ Việt Nam giành được 29 tấm HCV và trong ngày cuối này chúng ta đã có thêm 12 kết quả vô địch.

Vào ngày tranh tài cuối, VĐV của chúng ta đã giành thêm ngôi vô địch ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam-nữ 4x200m tự do (Mai Trần Tuấn Anh/Lê Huỳnh Tú Uyên/Nguyễn Quang Thuấn/Nguyễn Thúy Hiền, 8’12”11); 100m tự do nữ lứa tuổi 16-18 (Phạm Thị Vân, 57”65); 100m tự do nữ lứa tuổi 14-15 (Nguyễn Thúy Hiền, 57”09, phá kỉ lục của nhóm tuổi); 200m ếch nam lứa tuổi 16-18 (Nguyễn Quang Thuấn, 2’20”30); 200m ếch nữ lứa tuổi 16-18 (Võ Thị Mỹ Tiên, 2’34”69); 200m bướm nam nhóm tuổi 16-18 (Nguyễn Quang Thuấn, 2’03”41);

200m bướm nữ nhóm tuổi 16-18 (Võ Thị Mỹ Tiên, 2’18”17); 200m bướm nam nhóm tuổi 14-15 (Dương Văn Hoàng Quý, 2’04”13); 200m bướm nữ nhóm tuổi 14-15 (Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, 2’19”04); 1.500m tự do nam nhóm tuổi 16-18 (Mai Trần Tuấn Anh,15’36”98); 800m tự do nữ nhóm tuổi 16-18 (Võ Thị Mỹ Tiên, 9’03”81); 800m tự do nữ nhóm tuổi 14-15 (Lê Huỳnh Tú Uyên, 9’20”03).

Đội bơi trẻ Việt Nam giành tổng cộng 41 HCV, 26 HCB, 7 HCĐ qua đó xếp nhất toàn đoàn. Đội bơi trẻ Singapore ở vị trí hạng nhì với thành tích 20 HCV, 22 HCB, 20 HCĐ trong khi hạng ba là đội bơi trẻ Thái Lan (19 HCV, 29 HCB, 44 HCĐ). Các đội bơi Malaysia, Indonesia, Philippines đều có tuyển thủ trẻ giành được HCV và xếp tiếp theo. Hai đội bơi Brunei và Campuchia không giành được HCV tại giải.