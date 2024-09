Phụ công Đặng Thị Kim Thanh bất ngờ trở lại thi đấu

Kim Thanh bất ngờ có tên đăng ký trong danh sách đội nữ TPHCM chuẩn bị cho vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Phụ công Đặng Thị Kim Thanh dừng sự nghiệp thi đấu để chuyển hướng đi học

Đặng Thị Kim Thanh có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng chuyền nữ TPHCM để dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 tổ chức tại Trà Vinh vào tháng 10 tới đây và mục tiêu của đội nữ TPHCM là phấn đấu lọt vào chung kết để tranh suất thăng hạng, dự giải vô địch quốc gia 2025.

Kim Thanh là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền nữ cả nước. Cô được trưởng thành từ đào tạo chuyên môn của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Năm 2023, Kim Thanh vẫn thi đấu trong màu áo đội nữ VTV Bình Điền Long An. Sau đó, cô đã có kế hoạch xin nghỉ và được đội bóng VTV Bình Điền Long An chấp thuận, nhưng kèm theo cam kết sẽ không thi đấu cho bất cứ đội bóng nào khác trong tương lai. Cho nên, việc Kim Thanh được thi đấu trở lại cho CLB TPHCM là nhờ phía CLB VTV Bình Điền Long An có văn bản đồng ý.

Năm ngoái, đội nữ TPHCM đã thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2023 nhưng không có kết quả thành công và bị rớt hạng. Năm nay, đội bóng do HLV trưởng Trần Hiền dẫn dắt đặt mục tiêu có kết quả cao nhất để tranh suất lên thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2025. Kim Thanh là cầu thủ khá toàn diện.

Trong đội hình của VTV Bình Điền Long An, tay đập có chiều cao 1m77 này sở trường thi đấu vị trí phụ công nhưng một số thời điểm từng được đánh vị trí đối chuyền và Kim Thanh đều thể hiện chuyên môn tốt. Cô từng là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài Kim Thanh, trong danh sách đăng ký sơ bộ dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024, đội nữ TPHCM có cầu thủ ngoại binh.

Đội nữ TPHCM còn đăng ký sơ bộ các cầu thủ Cẩm Tú, Kim Giang, Đào Thị Nhung, Thúy Hương, Huỳnh Nhi, Nhã Phương, Lương Quỳnh, Bé Thu, Ánh Nguyệt, Thanh Mai, Cẩm Bình, Hải Yến, Sâm Ás, Hoa Lý.

Nội dung nữ tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 chỉ có 1 suất thăng hạng lên giải vô địch quốc gia 2025, dành cho đội vô địch.

MINH CHIẾN