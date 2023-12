Phụ công Đặng Thị Kim Thanh dừng sự nghiệp thi đấu để chuyển hướng đi học

Đặng Thị Kim Thanh sẽ thôi sự nghiệp VĐV để chuyển hướng đi học và có những kế hoạch riêng của cá nhân. Ảnh: VFV

Trao đổi ngày 11-12, đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An (đơn vị đang tham gia quản lý đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An) cho biết cuối tuần qua đã trao đổi sơ bộ với cầu thủ Đặng Thị Kim Thanh để biết ý định và nguyện vọng của cô. “Cầu thủ Kim Thanh cho biết tới đây sẽ làm việc trực tiếp cùng Ban Giám đốc của Công ty, qua đó sẽ cụ thể về nguyện vọng của mình. Về cơ bản, Kim Thanh cho biết cô muốn tập trung cho việc học tập và các mục tiêu khác của bản thân nên sẽ thôi không tiếp tục sự nghiệp cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp”, đại diện đội bóng cho SGGP biết.

Như vậy từ năm 2024, cầu thủ Đặng Thị Kim Thanh sẽ thôi sự nghiệp VĐV và giã từ thể thao tập trung đi học theo mục tiêu bản thân. Đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An cho biết sau giải vô địch quốc gia 2023 chưa có thông báo nào về trường hợp cầu thủ Đặng Thị Kim Thanh và đơn vị này sẽ thông báo chính thức khi cầu thủ, cấp quản lý làm việc cụ thể cũng như sẽ giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng của VĐV đúng theo các quy định, thủ tục về hợp đồng của VĐV.

Kim Thanh là người cầu thủ được tuyển chọn đào tạo năng khiếu bóng chuyền từ giai đoạn 2009 ở đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Sau những giải ở cấp độ trẻ, năm 2016, Kim Thanh được lên đội một của VTV Bình Điền Long An thi đấu vô địch quốc gia. Kim Thanh từng tham gia ở đội hình đội nữ VTV Bình Điền Long An vô địch quốc gia mùa giải 2017, 2018.

Năm 2018, Kim Thanh được thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 8 và giành HCV cùng đội bóng chuyền nữ Long An. Trong các mùa giải vô địch quốc gia 2022 và 2023 của bóng chuyền Việt Nam, cầu thủ này và đội VTV Bình Điền Long An giành HCĐ. Cầu thủ này là tuyển thủ quốc gia đã dự SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines và giành HCB. Vị trí sở trường của Đặng Thị Kim Thanh là phụ công tuy nhiên trong một số giai đoạn khi đội hình cần thay đổi chuyên môn thì HLV của VTV Bình Điền Long An có lúc sử dụng cô như một chủ công. Năm nay, cầu thủ này 24 tuổi.

Trước đó khi chuẩn bị cho vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã giải quyết trường hợp xin nghỉ thi đấu là Đặng Thị Mỹ Duyên. Cầu thủ này là em gái ruột của Kim Thanh.

MINH CHIẾN