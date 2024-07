Phóng sự ảnh: Paris như thời Covid, vắng khách vì biện pháp an ninh, tiểu thương, nhà hàng khốn khổ

Chưa thấy du khách nước ngoài đến theo dõi Olympic Paris 2024, nhưng nhiều hiệp hội tiểu thương đã than phiền “hoạt động suy giảm” do các biện pháp bảo đảm an ninh tại các khu vực thi đấu, tổ chức sự kiện. Một thông tin cho biết “hoạt động bị sụt giảm từ tháng 6, nhiều cơ sở kinh doanh bị giảm 30% thu nhập so với những năm trước”, trái với kỳ vọng thu hút du khách thế giới khi Paris tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu.