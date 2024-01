Omar Berrada tiết lộ bí quyết thành công CLB cũ Man City

Berrada đã bị sa thải khỏi vai trò giám đốc điều hành bóng đá của City Football Group hồi đầu tháng này và dự kiến ​​sẽ chính thức bắt đầu làm việc tại Old Trafford vào mùa hè. Hiện tại ông vẫn đang nghỉ ngơi, làm vườn.

Trong một tuyên bố lạc quan, Man United cho biết sự xuất hiện gây sốc của Berrada báo hiệu sự khởi đầu của nỗ lực khôi phục CLB như một đối thủ nặng ký trên trường thế giới, một nỗ lực do Sir Jim Ratcliffe đứng đầu sau khi đạt được thỏa thuận mua 25% cổ phần.

Phát biểu với tờ Thời báo tài chính (Financial Times) khi vẫn còn đảm nhiệm chức vụ tại Man City vào tháng 11 năm ngoái, Berrada, người đã có hơn một thập kỷ làm việc tại Etihad và trước đây từng làm việc tại Barcelona, ​​​​cũng cảnh báo rằng việc bội chi vào chuyển nhượng và tiền lương là một 'con dốc trơn trượt' đối với các CLB.

Ông giải thích thành công của Man City là 'do thiết kế chứ không phải do may mắn' và nói thêm rằng, với một cơ cấu mạnh mẽ hỗ trợ đội bóng và HLV, 'thành công trên sân sẽ đến'.

Berrada nói: “Công việc của chúng tôi là đảm bảo tạo ra một cấu trúc, hệ sinh thái xung quanh mọi thứ chúng tôi đang làm hiện tại để làm cho nó nhất quán nhất, phòng khi có một chu kỳ đi xuống, chúng tôi sẽ thực hiện nó càng ngắn càng tốt”.

Man City đã ghi nhận doanh thu hàng năm đáng kinh ngạc là 712 triệu bảng trong mùa giải 2022/2023, một con số lấn át doanh thu 648 triệu bảng của Man United và Berrada tin rằng thành tích đội bóng của Pep Guardiola có liên quan trực tiếp đến việc lấp đầy kho bạc của CLB.

“Sự tăng trưởng thương mại của các CLB được xác nhận hoặc củng cố bởi thành công trên sân cỏ”. “Nếu bạn có một chiến lược kinh doanh thực sự tốt đi kèm, thì nó sẽ thúc đẩy sự phát triển ngoài sân cỏ”.

Omar Berrada và Ed Woodward'

Điều thú vị là quan điểm của ông hoàn toàn trái ngược với cựu Giám đốc điều hành Man United Ed Woodward, người từng nói với các nhà phân tích tài chính rằng “hiệu suất thi đấu không thực sự có tác động đến những gì chúng tôi có thể làm về mặt thương mại của doanh nghiệp”.

Man United đã bị chỉ trích vì thiếu bản sắc trên sân, khi các học trò của Erik ten Hag đang đứng thứ 8 tại Premier League và bị loại khỏi Champions League ở vòng bảng. Ngược lại, Man City lại được khen ngợi vì có kế hoạch chi tiết rõ ràng.

Thật vậy, trong thời gian ở CLB trước đây, Berrada đã hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Tập đoàn bóng đá thành phố Khaldoon al-Mubarak và các giám đốc điều hành của Thành phố Ferran Soriano và Txiki Begiristain để đảm bảo các vụ chuyển nhượng bổ sung cho phong cách chơi của Guardiola.

Theo transfermarkt, mức chi tiêu ròng của Man United trong 5 mùa giải tính đến 2022-2023 lên tới hơn 600 triệu euro (512 triệu bảng), chỉ đứng sau Chelsea. Họ cũng không kiếm được lợi nhuận kể từ đại dịch Covid và phải vật lộn để bán bớt những tên tuổi lớn.

Berrada tin rằng các CLB trả quá nhiều tiền trên thị trường có thể gây ra thiệt hại lâu dài. Ông nói: “Nếu bạn có lý do rất chắc chắn về lý do tại sao bạn đưa ra mức phí, tiền lương và hoa hồng, họ có thể không đồng ý với điều đó nhưng họ sẽ chấp nhận”.

“Một khi bạn bắt đầu trả quá nhiều thì bạn sẽ thua cuộc tranh luận đó và bạn rơi vào tình thế khó khăn hơn nhiều khi nói với người tiếp theo, "Tôi chỉ có thể đề nghị với bạn điều này”.

HOÀNG HÀ