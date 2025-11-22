NPOIL Việt Nam khởi công nhà máy sản xuất dầu nhờn tại Tây Ninh

Ngày 21-11-2025, Công ty Cổ phần NPOIL Việt Nam phối hợp cùng Nhà thầu Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL) đã chính thức tổ chức Lễ khởi công Nhà máy sản xuất – chiết rót – đóng gói dầu nhờn và mỡ bôi trơn tại Cụm Công nghiệp Đức Hòa Đông, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Lễ khởi công diễn ra vào ngày 21-11-2015.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và củng cố vị thế của NPOIL trên thị trường nội địa và khu vực.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham dự của các đối tác, khách mời và đại diện nhiều doanh nghiệp trong ngành. Việc khởi công nhà máy mới cho thấy quyết tâm của NPOIL trong việc đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình và hướng tới hệ thống sản xuất tự động hóa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện GB STEEL cho biết rất vinh dự đồng hành trong giai đoạn quan trọng này với vai trò nhà thầu thi công và triển khai các hạng mục xây dựng trọng yếu của dự án.

Với nền tảng được tạo dựng từ cột mốc hôm nay, NPOIL kỳ vọng đem đến thị trường những sản phẩm chất lượng cao, ổn định và bền bỉ, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành dầu nhờn Việt Nam. NPOIL cam kết tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đầu tư công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mở rộng hệ thống phân phối trong những giai đoạn tiếp theo của dự án.

Đồng hành cùng NPOIL, Nhà thầu GB STEEL khẳng định sẽ triển khai thi công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật và mọi yêu cầu của Chủ đầu tư. Cả hai bên cùng hướng đến mục tiêu bảo đảm dự án được triển khai an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần tạo nên một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành dầu nhờn Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Dự án nhà máy được thiết kế với hệ thống pha chế và đóng gói đạt mức tự động hóa khoảng 80%. Mức độ tự động hóa cao được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các công đoạn sản xuất, nâng cao độ chính xác, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm. Công suất mục tiêu của nhà máy trong giai đoạn đầu được đặt ở mức khoảng 1.200 -1.500 tấn sản phẩm mỗi tháng, đủ để đáp ứng nhu cầu đang tăng trưởng của thị trường nội địa, đồng thời tạo dư địa cho các kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Toàn bộ quy trình vận hành dự kiến sẽ được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, môi trường và chất lượng. Hệ thống kho bãi, logistics và khu vực vận hành được quy hoạch theo hướng đồng bộ, tối ưu hóa dòng chảy nguyên liệu - thành phẩm, phục vụ cả thị trường trong nước lẫn mục tiêu xuất khẩu.

Về tầm nhìn dài hạn, NPoil đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026–2030 sẽ từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Doanh nghiệp kỳ vọng việc sở hữu nhà máy sản xuất đạt chuẩn là nền tảng quan trọng để đưa thương hiệu dầu nhờn NPoil Việt Nam ra ngoài phạm vi thị trường nội địa, tiếp cận các thị trường có tính cạnh tranh cao.

