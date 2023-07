Những trải nghiệm khốc liệt

Điều này có nghĩa là những cô gái Việt Nam sẽ đối diện với các trận đấu kéo dài cả 100 phút. Ở World Cup 2022, trung bình mỗi trận đấu bù giờ đến 11 phút, cá biệt có trận 27 phút.

Chi tiết này cùng với việc là đội bóng có chiều cao khiêm tốn thứ nhì trong số 32 đội dự World Cup Nữ 2023 rõ ràng mang đến một trải nghiệm vô cùng khó khăn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trong khi đó, ở bảng đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những đội Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha đều có chiều cao trên 1m70, cộng với thể hình to khỏe, khiến những trận đấu của đội Việt Nam sắp tới sẽ càng khốc liệt hơn.

Nếu bóng đá nam, đội tuyển của chúng ta đã có những cải thiện đáng kể về mặt thể hình, khi bước ra đấu trường châu Á cũng không thua thiệt mấy so với các đội hàng đầu, thì với bóng đá nữ, câu chuyện không đơn giản vậy. Ngôi sao của tuyển nữ là Huỳnh Như cũng chỉ cao 1m58, cô chơi bóng thành công ở Bồ Đào Nha nhưng chủ yếu là nhờ kinh nghiệm.

Câu chuyện này một lần nữa lại đặt ra vấn đề về yếu tố thể lực đối với các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cho đến nay, từ cấp CLB cho đến đội tuyển, vẫn chưa có một chương trình cụ thể nào có tính dài hạn để nâng cao thể lực cho cầu thủ. Thời gian chơi bóng thực tế trên sân ngày càng nhiều hơn trước, cầu thủ quốc tế thì cũng ngày càng to khỏe hơn để phù hợp với cường độ thi đấu. Các mẫu cầu thủ “nhỏ và có võ” như kiểu Messi, Iniesta hay Modric… ngày càng hiếm.

Thất bại của ngôi sao Quang Hải tại Pháp là điển hình. “Messi Thái Lan” Chanathip cũng chỉ có 2 mùa tỏa sáng tại J-League 1 của Nhật Bản, rồi cũng dần sa sút phải về nước chơi bóng khi mà chiều cao 1m58 của anh quá khiêm tốn.

Chúng ta có cầu thủ Văn Hậu với thể hình tốt nhưng cũng không thành công khi sang Hà Lan chơi bóng do năng lực tranh chấp hạn chế. Đây là lý do mà Văn Hậu thường có những động tác thừa dễ bị phạt thẻ trong thi đấu. Nghĩa là to cao chỉ là một yếu tố, quan trọng vẫn là nền tảng thể lực, sức bền.

Trở lại với sự thiệt thòi của các cô gái Việt Nam tại sân chơi World Cup. Trên tinh thần chúng ta có thể tham gia giải đấu này thường xuyên, có lẽ phải thiết kế thật sớm một chương trình tầm cỡ, khoa học nâng cao thể lực cho các cầu thủ, ví dụ như có chuyên gia riêng, có thêm thời gian tập huấn nước ngoài hàng năm… vì rõ ràng là so với bóng đá nam, chuyện thay đổi thể hình, chiều cao của bóng đá nữ gần như không thể do nguồn cung cầu thủ không phong phú.