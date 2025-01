AC Milan chỉ có 40 phút chuẩn bị cho trận đấu với Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu dày đặc tới mức HLV Sergio Conceicao phàn nàn AC Milan chỉ có 40 phút để toàn đội chuẩn bị cho trận đấu với Dinamo Zagreb ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, khi mục tiêu là giành 1 điểm để lấy vé trực tiếp vào vòng knock out.

HLV Sergio Conceicao sau trận thắng Parma

AC Milan khởi đầu mùa giải Champions League bằng 2 thất bại liên tiếp nhưng thắng 5 trận gần đây nên đang nằm ở vị trí thứ 6 trên tổng số 36 đội. Đội bóng áo sọc đỏ đen chỉ cần 1 điểm trước chủ nhà Dinamo Zagreb do cựu danh thủ Italy Fabio Cannavaro dẫn dắt là đủ để giành 1 trong số 8 vé đi trực tiếp vào vòng knock out mà không phải đá play off.

HLV Sergio Conceicao than thở lịch thi đấu dày đặc, cứ 3 ngày 1 trận khiến toàn đội không có thời gian chuẩn bị cho trận đấu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết AC Milan chỉ có 40 phút cho toàn đội chuẩn bị trận đấu với chủ nhà Croatia lần này. Sau khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vô địch siêu cúp Italy, top 8 vòng bảng Champions League là mục tiêu thứ hai mà ông Conceicao cho biết phải chinh phục cho bằng được. Chính vì thế, khi mọi người đề cập tới trận derby thành Milan vào cuối tuần đã bị ông gạt phăng. Ông từ chối bình luận về sự cố tranh cãi với đội trưởng Davide Calabria sau trận thắng Parma bởi vì đây không phải “điều thú vị” và không trả lời câu hỏi về khả năng để trung phong Alvaro Morata nghỉ ngơi ở trận đấu với Dinamo Zagreb nhằm dưỡng sức cho Serie A.

Tròn 1 tháng dẫn dắt AC Milan thay cho đồng hương Paulo Fonseca, ông Conceicao thừa nhận vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện. Hai điểm cần điều chỉnh nhất là di chuyển không bóng để chiếm lĩnh không gian và khả năng chuyển đổi trạng thái thi đấu từ phòng ngự sang phản công. “Tôi thấy toàn đội đã có sự tiến bộ nhưng vẫn còn cần củng cố khả năng tận dụng những khoảng trống đối phương để lộ ra và tăng cường tốc độ phản công sau khi lấy lại được bóng”, ông Conceicao nói.

Ông Conceicao cũng nói về sự việc 4 cầu thủ dự buổi hòa nhạc của Lazza mà dư luận bàn tán trong những ngày qua. HLV 50 tuổi này không nêu tên những cầu thủ chụp ảnh chung với Lazza trong buổi hòa nhạc nhưng ai cũng biết đó là Davide Calabria, Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek và Francesco Camarda. “Tôi tới từ nền văn hóa khác nhưng ngôn ngữ bóng là mang tính phổ quát. Chúng tôi chỉ có 2 giờ tập luyện mỗi ngày nên phần còn lại là cuộc sống của mỗi cá nhân nhưng cầu thủ cần phải sử dụng nó một cách chuyên nghiệp.Thế giới không sụp đổ chỉ vì một buổi hòa nhạc nhưng tôi đã nói chuyện với 4 cầu thủ, tôi có quy định của riêng mình và CLB cũng có quy định của CLB cần phải tuân thủ. Chuyện đã qua không còn quan trọng, mà điều quan trọng là nghĩ về chiến thắng ở Dinamo Zagreb vào ngày mai để hoàn tất mục tiêu thứ hai của AC Milan”, ông Conceicao nói.

HOÀNG HƯNG