Những cuộc tái đấu bán kết đầy duyên nợ

Ban tổ chức giải bóng chuyền nam đã xác định được 2 cặp bán kết sau các trận đấu diễn ra chiều tối ngày 4-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đội Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng sẽ gặp lại nhau tại trận bán kết năm nay. Ảnh: VFV

Người quen tái ngộ

Ngày 4-11 là ngày thi đấu áp chót vòng bảng tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Đội Biên Phòng MB đã thua 1-3 trước Thể Công Tân Cảng trong khi đội Công an TPHCM thắng 3-0 trước Ninh Bình.

Với 2 kết quả trên và không cần lượt trận cuối tại vòng bảng của vòng 2, Ban tổ chức chính thức xác định 2 cặp đấu bán kết gồm Biên Phòng MB – Ninh Bình, Thể Công Tân Cảng – Công an TPHCM.

Như vậy, các trận bán kết năm nay sẽ tái hiện cuộc so tài từng diễn ra ở Giải vô địch quốc gia 2025. Khi đó, đội Biên Phòng đã vượt qua Ninh Bình tại bán kết, còn Thể Công Tân Cảng thắng Công an TPHCM.

Sau 1 năm, lực lượng cầu thủ chủ chốt của 4 đội bóng không thay đổi. Đặc biệt, cả 4 đội có thêm sự tăng cường ngoại binh trình độ cao. Do vậy, bán kết năm nay sẽ là cuộc so tài khó lường về kết quả.

“Đội bóng nào mất tập trung, chủ quan là rất dễ ảnh hưởng đến kết quả tại bán kết. Không ai muốn mất cơ hội vào chung kết sau khi đã nỗ lực thi đấu các lượt trận vừa qua”, đại diện Ban giám sát chuyên môn, ông Trần Thanh Tùng trao đổi.

Đội Biên Phòng MB đang tập trung giữ ổn định tinh thần cho cầu thủ. Ảnh: VFV

Thêm điểm chú ý, 4 đội Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình đều tăng cường 2 ngoại binh. Vì vậy, họ đủ lực lượng so kè trước đối thủ của mình nhằm giành kết quả tốt nhất.

Chờ tài HLV trưởng

4 HLV trưởng lần lượt gồm ông Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB), Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng), Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM), Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) đều đủ thời gian làm việc cùng cầu thủ của mình qua nhiều giải đấu. Vì vậy, họ hiểu đâu là điểm mạnh để phát huy tối đa sức bật trong đội hình của mình.

Bốn HLV sở hữu bốn phong cách chỉ đạo và chiến thuật riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là chinh phục chiến thắng.

HLV Trần Đình Tiền có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với đội Biên Phòng MB, được đánh giá cao về kinh nghiệm. Những chỉ đạo giàu năng lượng của ông luôn tạo sự hưng phấn cho học trò, góp phần duy trì sức mạnh của đội bóng qua nhiều năm.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Hạnh có dấu ấn riêng khi cùng Công an TPHCM đánh bại Biên Phòng MB để đăng quang Cúp Hùng Vương 2026. Đây cũng là cơ sở để đội bóng đặt kỳ vọng vào khả năng cầm quân của ông.

HLV Thái Anh Văn lại gây ấn tượng bởi sự điềm đạm và khát vọng chinh phục chức vô địch quốc gia. Trước mùa giải năm nay, ông từng hai lần đưa Thể Công Tân Cảng giành ngôi á quân quốc gia vào các năm 2021 và 2025.

Ở Ninh Bình, HLV Bùi Trung Thảo được biết đến với cá tính mạnh mẽ. Những chỉ đạo trực tiếp của ông giúp cầu thủ điều chỉnh tâm lý và thế trận. Đội bóng đất cố đô đang quyết tâm tìm lại vị thế từng có, với mục tiêu trở lại trận chung kết. Khả năng thao lược của HLV Bùi Trung Thảo vì thế sẽ là yếu tố đáng chờ đợi.

Các trận bán kết của giải năm nay được tổ chức vào ngày 7-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). 2 đội thắng tiếp tục thi đấu chung kết ngày 8-11 và 2 đội còn lại đấu trận tranh hạng 3.

MINH CHIẾN