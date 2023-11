Nguyễn Quốc Nguyện và Ngô Đình Nại vào tứ kết giải Billiards PBA Tour

Với 3 trận thắng liên tiếp, ba cơ thủ Việt Nam Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Huỳnh Phương Linh lọt vào vòng 4. Đi tiên phong trong trận đấu chiều nay, Nguyễn Quốc Nguyện đã có một trận đấu khá hay trước Park In Su (Hàn Quốc).

Kể từ khi gia nhập làng Billiards PBA 2 năm qua, đây có thể là thời điểm mà cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đang có phong độ tốt nhất ở giải cá nhân PBA Tour. Anh thi đấu khá thanh thoát và có được tâm lý khá tự tin. Trong trận đối đầu với Park In Su, cơ thủ Việt Nam được gọi thân mật là “Anh Sáu” đã quá bản lĩnh khiến cơ thủ Hàn Quốc phải nản lòng.

Ở ván đầu tiên, Nguyễn Quốc Nguyện nhanh chóng tạo ưu thế khi vượt lên dẫn 14/4. Thế nhưng, anh lại bỏ qua tình huống kết thúc ván đấu và suýt bị Park In Su trừng phạt. Bởi cơ thủ người Hàn Quốc tung ra series 7 điểm cân bằng điểm số 14/14 và đứng trước một thế bi không khó. Tuy nhiên, thần may mắn đã cứu Nguyện Quốc Nguyện khi Park In Su thực hiện đường cơ, quỹ đạo bi chủ hướng về bi mục tiêu rất chính xác. Nhưng không may, vào đúng thời điểm quyết định, trái bi carde còn lại chạy đá trái bi chủ, ngăn cản chiến thắng của Park In Su. Nhờ thế, Nguyễn Quốc Nguyện thoát nạn, ghi điểm giành chiến thắng sít sao ván đầu với điểm số 15/14.

Bước vào ván hai, Quốc Nguyện tiếp tục gặp khó khăn khi bị Park In Su dẫn 13/8. Thế nhưng, “Anh Sáu” một lần nữa xuất sắc có một series 3 điểm và 5 điểm làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại với điểm số 15/13. Lên tinh thần, Nguyễn Quốc Nguyện đề pa ván thứ ba ghi liền 11 điểm rồi thắng luôn với điểm số cách biệt 15/3. Thắng chung cuộc 3-0 (15/14, 15/13, 15/3), Nguyễn Quốc Nguyện lần thứ hai lọt vào tứ kết PBA Tour.

Cùng vào tứ kết với Nguyễn Quốc Nguyện, Việt Nam còn có cơ thủ Ngô Đình Nại khi anh xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Kwon Hyuk Min (Hàn Quốc). Dù bị đối thủ thắng ván đầu với điểm số 4/15, nhưng Ngô Đình Nại đã thắng liên tiếp 3 ván sau 15/6, 15/8, 15/11 để ấn định chiến thắng 3-1 lọt vào tứ kết Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ).

Sau khi có cảm giác khá thăng hoa đánh bại cơ thủ hàng đầu Cho Jae Ho, cơ thủ trẻ Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã không còn giữ được trạng thái tâm lý tốt khi đối đầu với Kim Jae Geun (Hàn Quốc) vào chiều tối nay. Bên cạnh đó, Kim Jae Geun đã có một ngày thi đấu quá cảm giác khi hoá giải nhiều đường bi khó. Nhờ đó, cơ thủ Hàn Quốc đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (15/8, 15/11, 8/15, 15/11) đẩy Phương Linh rời khỏi cuộc chơi.