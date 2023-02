Lộ diện 2 nhà đầu tư muốn mua Man.United

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar, đã đưa ra lời đề nghị mua lại Man.United vào thời điểm cuối thời hạn nhận đề nghị của các ông chủ người Mỹ ở sân Old Trafford. Bên cạnh còn có tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe.

Tài sản của Ngân hàng Hồi giáo Qatar ước tính hơn 40 tỷ bảng Anh (48 tỷ USD) và Al Thani là con trai của cựu Thủ tướng Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Tuy nhiên, các nguồn tin nói với ESPN, Al Thani - người tự nhận mình là một người hâm mộ nhiệt thành Man.United - được cho đã trả giá thấp hơn mức định giá của CLB là 6 tỷ bảng do chủ sở hữu gia đình Glazer đã đặt ra.

“Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani hôm nay đã xác nhận việc nộp hồ sơ mua 100% cổ phần của CLB bóng đá Manchester United”, tuyên bố từ phía Al Thani. “Đấu thầu có bao gồm kế hoạch đưa CLB trở lại vinh quang trước đây cả trong và ngoài sân cỏ, và trên hết, sẽ tìm cách đặt người hâm mộ vào trung tâm của CLB một lần nữa. Đấu thầu sẽ hoàn toàn không có nợ thông qua Quỹ Nine Two của Sheikh Jassim, tổ chức này sẽ tìm cách đầu tư vào các đội bóng, trung tâm đào tạo, sân vận động và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, tăng thêm trải nghiệm cho người hâm mộ và cộng đồng mà CLB hỗ trợ. Tầm nhìn của gói thầu là giúp CLB bóng đá Manchester United được biết đến bởi những thành tích to lớn và được coi là CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới. Thông tin chi tiết về giá thầu sẽ được công bố, khi thích hợp, nếu và khi quá trình đấu thầu phát triển”.

Al Thani là người thứ 2 xác nhận ý định mua lại CLB giữ kỷ lục 20 lần vô địch Anh, sau tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty hóa chất INEOSm là người, và được xem là người giàu nhất nước Anh với tài sản trị giá 9,8 tỷ bảng. Ratcliffe luôn khẳng định là một người hâm mộ Quỷ đỏ từ thời niên thiếu, nhưng đã đưa ra lời đề nghị mua Chelsea vào năm ngoái nhưng bất thành. Ratcliffe đã đầu tư rất nhiều vào thể thao, bao gồm mua đội bóng đang thi đấu tại Ligue 1 (Pháp) là Nice vào năm 2019 hay FC Lausanne-Sport ở giải VĐQG Thụy Sỹ.

Được biết, đề nghị mua Man.United đều đã được gửi trước 10 giờ tối thứ sáu. Đây cũng là thời hạn cuối được đặt ra bởi Raine Group, ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York được giao giám sát quá trình bán CLB, hoặc thu hút đầu tư mới. Nhà Glazer sở hữu Man.United từ năm 2005, nhưng đã phải đối mặt với tình trạng bất ổn lan rộng của những người ủng hộ trong suốt 18 năm qua. Đến tháng tháng 11 năm ngoái, họ tuyên bố đang xem xét “các lựa chọn thay thế chiến lược” bao gồm đầu tư bên ngoài hoặc bán đứt CLB.