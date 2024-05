Không vô địch thì vẫn là mùa giải hoàn hảo của Arsenal?

Những phút cuối trận Arsenal thắng Manchester United, HLV Mikel Arteta tỏ ra “lo lắng”. Làm sao ông ấy không thể như vậy được? Đây là cơ hội cuối cùng. Đó không phải là một chiến thắng đẹp đẽ như HLV cũng thừa nhận, nhưng điều đó gần như có thể đoán trước được vào thời điểm này. Bạn không thể tiến sâu vào một cuộc đua danh hiệu như thế này mà không có những chiến thắng bền bỉ chỉ để vượt qua nó. Điều đó đảm bảo rằng cảm giác trong phòng thay đồ sau đó là cảm giác nhẹ nhõm và thư thái.

“Tất cả họ đều ồn ào ở đó” Arteta nói. “Chúng tôi thực sự muốn sống trong khoảnh khắc này. Toàn đội đã nói rất nhiều trong phòng thay đồ trước trận đấu rằng họ phải “kiếm được nó”. Đây là điều hoàn toàn khác biệt với hầu hết mọi mùa giải của Arsenal trong thế hệ này. Đội hình này đi đến ngày cuối cùng của mùa giải với khả năng cạnh tranh danh hiệu vẫn còn nguyên.

Họ đã không gần đến như vậy kể từ năm 2004, lần cuối họ giành được nó. Nhưng đây không phải là một phép so sánh. Bởi 20 năm trước, đó là bởi đội hình bất khả chiến bại của Arsene Wenger quá xuất sắc nên danh hiệu chỉ là lẽ tất yếu. Còn cảm giác hiện tại, là điều mà Arsenal chưa từng cảm nhận được kể từ mùa giải 1998-99. Đội hình của HLV Arteta thực sự đã vượt qua đội của 25 năm trước. Lúc đó, Arsenal đã thua trận áp chót của giải đấu trước Leeds United để nhường lợi thế cho Manchester United.

Bây giờ, Arsenal đánh bại Man United để gây áp lực trở lại Manchester City trước khi đối thủ bước ra sân đá với Tottenham. Và kể cả cho dù Man City vượt qua thử thách đó thì những ngày tiếp theo trở thành một trải nghiệm khác biệt đối với hầu hết mọi người ở Arsenal. Không nắm quyền tự quyết là một chuyện, nhưng còn hi vọng lại là chuyện khác.

Đó là điều mà Arteta đã nhận thức được trong suốt thử thách này. Một tuần như thế này có thể cảm thấy ngột ngạt, HLV người Tây Ban Nha muốn các cầu thủ của mình tận hưởng nó, cảm nhận nó. Đây là mục đích họ tranh đấu suốt mùa giải, chẳng có lý gì để mất hi vọng cả: “Đó là một phần trong hành trình của chúng tôi, để có cơ hội lớn vô địch Premier League”, nhà cầm quân Tây Ban Nha giải thích. “Chúng tôi muốn trải nghiệm điều đó. Chúng tôi sẽ có một tuần chuẩn bị bình thường để cố gắng có được không gian tốt nhất để thi đấu và đánh bại Everton”.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt kể từ tháng Giêng – để chơi, để tận hưởng nó. Đó là một lý do khiến Arteta cười rạng rỡ về niềm tự hào của riêng ông. Đó là cảm giác rằng Arsenal đang phải đối mặt với điều gần như không thể. Nhiều khả năng đoàn quân của Arteta sẽ giành được 89 điểm và chừng đó vẫn chưa đủ để vô địch.

Ngoại trừ một thất bại trước Aston Villa. Trong 17 trận kể từ đầu năm 2024 đến nay, Arsenal đã thắng 15 và hòa một, đó là trận hòa tại Etihad mà rất ít người có thể làm được. Họ đã gần đạt đến mức hoàn hảo. Thành tích đó đã góp phần mang lại 27 trận thắng ở giải đấu mùa này, đây là một kỷ lục của câu lạc bộ. “Đó là con số cao nhất trong lịch sử 130 năm”, HLV Arteta nói. “Đó không phải là sự tiến bộ, đó là lịch sử.”

Arteta nói đúng, đó là lịch sử, nhưng không phải theo cách mọi người nghĩ. Nói một cách thẳng thắn, và như Liverpool nhiều lần đối diện, thật vô lý khi một đội có thể giành được nhiều chiến thắng, nhiều điểm như vậy mà lại không giành được danh hiệu. Đây là một vấn đề ngày càng gia tăng, xuất phát từ sự chênh lệch tài chính ở Premier League. Dù điều này đã xảy ra trong hơn hai thập kỷ nhưng Man City đã đưa nó đến mức cực đoan.

Ngay cả khi đội bóng của Pep Guardiola không đạt được mốc 100, 98 hoặc 93 điểm như những lần vô địch trước đó, thì các tiêu chuẩn họ đặt ra vẫn không dễ có đội bóng nào theo kịp. Các đội thực sự phải nỗ lực hết mình và rất khó để duy trì, như Jurgen Klopp từng nhận xét. Chính sự ra đi của HLV người Đức cũng đề cập đến điểm đáng nhấn mạnh này: chỉ cần theo kịp Man City cho đến ngày cuối cùng đã là một thành tích to lớn. Đó thực chất là những gì Arteta đang hướng tới. Mọi người sẽ có thể mỉa mai việc họ về nhì mà vẫn tự hào, nhưng đó là sự thật.

Hay nói theo cách phũ phàng hơn là nhiều đội muốn “được” như Arsenal mà có được đâu. Những người khác sẽ lấy thất bại trước Aston Villa hoặc số tiền chi tiêu để phản bác niềm tự hào của Arteta nhưng họ đã nhầm. Một thất bại trong 17 trận cuối cùng sẽ không thể khiến một đội bóng trở thành kẻ kém cỏi ở khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần. Những thất bại như vậy phải là một phần bình thường của cuộc chạy đua, điều đó thực sự làm phong phú thêm bóng đá. Những khúc quanh và những phản ứng thường là những gì tạo nên cuộc đua danh hiệu.

Vấn đề khúc mắc nằm ở chỗ chẳng ai tin Man City sẽ hụt chân. Bản chất của sự việc nằm ở chỗ đó. Họ quá tốt. Có quá nhiều quyền lực và sức mạnh lâu dài. Có lẽ người HLV vĩ đại nhất mọi thời đại đã được đặt vào những điều kiện gần như hoàn hảo. Đó là quy mô mà Abu Dhabi có thể cung cấp cho ông.

Nếu bạn muốn theo kịp họ, bạn phải chi tiêu. Không có sự lựa chọn nào khác. Đây là việc tối thiểu phải làm. Arsenal có thể tự hào vì quỹ lương của họ thấp hơn nhiều so với Man City. Arsenal đang có phong độ tốt nhất có thể vào thời điểm này. Họ đã tiến bộ hơn so với mùa giải trước và áp sát các nhà vô địch trên mọi chặng đường. Họ thậm chí không nên thực sự nghĩ về Man City. Họ đã hoàn thành phần việc của mình và đó là một thành tựu theo cách riêng của nó. Đó là một sự tương phản đáng kể so với hai thập kỷ trước đó, như người ta hay nói: biết đủ là đủ.

HỒ VIỆT