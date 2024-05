Hy Lạp thắt chặt an ninh trước chung kết Conference League

Với việc Olympiakos đang nhắm đến chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, và cũng là đầu tiên đối với bóng đá Hy Lạp, nên sẽ có một hoạt động an ninh quy mô lớn ở Athens cho trận chung kết Europa Conference League vào thứ Tư với Fiorentina.

Olympiakos đối đầu Fiorentina ở trận chung kết Europa Conference League vào thứ Tư tại Athens.

Olympiakos, đội bóng giữ kỷ lục 47 lần vô địch Hy Lạp, lần đầu tiên giành quyền góp mặt trong một trận chung kết cúp châu Âu. Trong lịch sử, CLB duy nhất của Hy Lạp từng lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu là Panathinaikos - đội đã bị Ajax đánh bại trong trận chung kết Cúp C1 năm 1971. Một điều đặc biệt hơn đối với suất vào chung kết của Olympiakos, đó là trận cầu tranh cúp sẽ diễn ra tại Athens (Hy Lạp). Theo đó, Olympiakos sẽ đối đầu với đại diện Italy, Fiorentina vào ngày 29-5 tại AEK Arena - sân nhà của một trong những đối thủ địa phương của họ, và chỉ cách sân vận động của họ 10 dặm dọc Athens.

Chính phủ Hy Lạp đã quyết định áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ cho trận chung kết này, đặc biệt sau quá nhiều sự kiện bạo lực diễn ra đối với bóng đá trong nước thời gian gần đây. Gần nhất, trận chung kết Cúp quốc gia Hy Lạp được tổ chức mà không có người hâm mộ vào cuối tuần qua do lo ngại về nguy cơ bạo lực. Tuy nhiên, trận đấu vẫn kết thúc hỗn loạn sau khi Panathinaikos đánh bại Aris với tỷ số 1-0 ở phút bù giờ. Cảnh sát phải can thiệp để che chắn cho nữ trọng tài người Pháp Stephanie Frappart để giúp cô rời khỏi sân trước áp lực từ các cầu thủ và quan chức CLB Aris…

Liên tiếp các vụ việc này khiến hình ảnh thủ đô của Hy Lạp bị xấu đi. Mặc dù Athens từng tổ chức thành công Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8 năm ngoái giữa Man.City và Sevilla. Tuy nhiên, tính chất trận đấu này hoàn toàn khác khi đang có sự kỳ vọng cao dành cho đại diện chủ nhà. Dự kiến, hơn 3.000 cảnh sát sẽ túc trực trong trận đấu, và sân AEK Arena sẽ được bao quanh bởi các biện pháp an ninh, thậm chí sẽ đóng cửa các trường học xung quanh sân. Các biện pháp của cảnh sát bao gồm hạn chế giao thông sẽ có hiệu lực từ thứ Hai (27-5) đến sáng sớm thứ Năm sau trận đấu…

Chính phủ Hy Lạp sẽ có một hoạt động an ninh quy mô lớn cho trận chung kết vào thứ Tư.

Đối với VĐV hai đội. Những CĐV Olympiacos có vé hợp pháp sẽ gặp nhau tại Neo Faliro, xung quanh sân Hòa bình và Hữu nghị và di chuyển đến sân thi đấu trong sự giám sát chặt chẽ về lộ trình. Các CĐV đội khách Fiorentina sẽ gặp nhau tại sân Olympic và sẽ được hộ tống trên xe buýt đến và đi từ sân vận động. Trong khi các trạm kiểm soát nghiêm ngặt sẽ được thiết lập cả tại sân vận động và dọc đường đến trận đấu.

Dù có mùa giải quốc nội đáng thất vọng nhưng Olympiakos vẫn có động lực ở giải hạng 3 châu Âu, sau khi hạ gục Fenerbahce và Aston Villa ở những vòng đấu trước. Tiền đạo người Morocco, Ayoub El Kaabi là niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà, anh là vua phá lưới của giải đấu với 10 bàn thắng. Trong khi HLV Jose Luis Mendilibar đã mang lại nhiều niềm tin, khi nhà cầm quân 63 tuổi mùa qua đã dẫn dắt Sevilla vô địch Europa League. HLV người Tây Ban Nha cho biết ông sẽ tiếp tục lối chơi ép sân trong trận chung kết: “Tôi không thể biến đổi mọi thứ bằng cây đũa thần.Tôi không phải là một phù thủy, tôi là một HLV. Tôi mong muốn đưa ra một đội tốt nhất có thể và mong đợi kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, Fiorentina sẽ chơi trận chung kết Europa Conference League thứ hai liên tiếp, sau khi thua West Ham trong trận tranh cúp mùa trước. HLV Vincenzo Italiano cho biết đội của ông sẽ rút ra những bài học đắt giá từ trận chung kết năm ngoái: “Sự khác biệt so với năm ngoái là chúng tôi biết con đường mình đang đi, chúng tôi biết mình đang đối mặt với điều gì, đang chơi vì điều gì, biết tầm quan trọng của trận đấu, cách chuẩn bị cho nó về mặt cảm xúc, tinh thần, thể chất... Chúng tôi đến trận đấu với một chút kinh nghiệm”.

THANH TUẤN