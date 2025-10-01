HTV Swing Cup lần 2025: Thể thao đỉnh cao gắn kết cộng đồng

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, giải HTV Swing Cup lần II – 2025 năm nay do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp với Công ty CP Golf Pro và Công ty CP Đầu tư Long Biên tổ chức, diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Quang cảnh lễ công bố giải golf HTV Swing Cup 2025.

Sự kiện quy tụ hàng trăm golfer là các doanh nhân, vận động viên và những người đam mê golf trên khắp cả nước. Thông qua thể thức đồng đội đối kháng – nơi đề cao chiến thuật và tinh thần đồng đội – giải đấu không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, mà còn tạo nên một không gian giao lưu, kết nối và thúc đẩy phong trào golf phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

Quang cảnh lễ ký kết giải golf HTV Swing Cup 2025.

Đặc biệt, bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn gắn liền với hoạt động thiện nguyện, kêu gọi gây quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn. Đây chính là nét đẹp nhân văn, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” được cộng đồng golfer và các đơn vị đồng hành cùng nhau vun đắp.

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV, Trưởng ban Tổ chức giải, trao đổi với báo chí tại lễ công bố HTV Swing Cup 2025

Với sự đầu tư chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ truyền hình trực tiếp của HTV, HTV Swing Cup lần II – 2025 hứa hẹn tiếp tục trở thành một sự kiện thể thao – văn hoá đặc sắc, góp phần định hình văn hoá golf Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ông Trịnh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Golf Pro, giới thiệu cúp luân lưu HTV Swing Cup 2025.

HOÀNG HÙNG