HTV Swing Cup lần 2025: Thể thao đỉnh cao gắn kết cộng đồng

Sự kiện quy tụ hàng trăm golfer là các doanh nhân, vận động viên và những người đam mê golf trên khắp cả nước. Thông qua thể thức đồng đội đối kháng – nơi đề cao chiến thuật và tinh thần đồng đội – giải đấu không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, mà còn tạo nên một không gian giao lưu, kết nối và thúc đẩy phong trào golf phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam
Đặc biệt, bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn gắn liền với hoạt động thiện nguyện, kêu gọi gây quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn. Đây chính là nét đẹp nhân văn, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” được cộng đồng golfer và các đơn vị đồng hành cùng nhau vun đắp.
Với sự đầu tư chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ truyền hình trực tiếp của HTV, HTV Swing Cup lần II – 2025 hứa hẹn tiếp tục trở thành một sự kiện thể thao – văn hoá đặc sắc, góp phần định hình văn hoá golf Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.