Hơn 500 vận động viên tranh tài giải Điền kinh công an TPHCM 2024

Ngày 13-5, tại sân vận động Thống Nhất, giải Điền kinh công an TPHCM 2024 chính thức khởi tranh, thu hút hơn 500 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài ở 10 nhóm tuổi nam – nữ.

Khai mạc giải Điền kinh Công an TPHCM 2024 diễn ra vào sáng 13-5. Ảnh: THANH TÙNG

Lễ khai mạc giải Điền kinh công an TPHCM 2024 diễn ra vào sáng 13-5 với sự tham dự của gần 2.000 vận động viên, cổ động viên của các đơn vị thuộc Công an TPHCM (CATP). Giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tiến tới chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.000 người tham dự khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Qua giải đấu này, CATP sẽ tiếp tục chấm chọn những nhân tố có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện và bổ sung vào đội tuyển tham gia thi đấu Đại hội “Khỏe vì An ninh Tổ quốc” năm 2025 do Bộ Công an tổ chức.

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Phong trào TDTT luôn được CATP duy trì và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn lực lượng, được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu về phong trào TDTT trong lực lượng CAND, được thành phố đánh giá là đơn vị có nhiều hoạt động TDTT thiết thực, phong phú trong khối lực lượng vũ trang TPHCM. Hàng năm, CATP tổ chức nhiều giải đấu thể thao, cũng như tổ chức tập luyện từ 8 đến 10 đội tuyển thể thao phong trào tham gia thi đấu các giải do TPHCM và Bộ Công an tổ chức.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu. Ảnh: THANH TÙNG

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải được tổ chức ngoài việc tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ, cũng như tiếp tục đẩy mạnh, phát triển rộng khắp phong trào TDTT ở các đơn vị. Điều này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực, đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt nhiệm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: THANH TÙNG)

Tiết mục biểu diễn võ thuật của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động

