Hội chứng 'mùa giải thứ 3' của Jose Mourinho

Sau trận thua Genoa 1-4, người hâm mộ AS Roma lo ngại hội chứng “mùa giải thứ ba” của HLV Jose Mourinho lại tái hiện

AS Roma sụp đổ trên sân Genoa với tỷ số 1-4 là trận thua đậm nhất kể từ đầu mùa giải tới nay. Đội bóng của HLV Jose Mourinho chỉ mới có 5 điểm sau 6 vòng đấu và tạm thời đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Serie A, chỉ hơn nhóm rớt hạng có 2 điểm. Đây là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV người Bồ Đào Nha. Nó đã phá kỷ lục chỉ có 7 điểm sau 6 vòng đấu khi còn dẫn dắt Chelsea ở mùa giải 2015-2016.

Sau trận thua Genoa, ông Mourinho thay đổi thói quen luôn đi vào đường hầm bất luận kết quả thi đấu thắng hay thua. Lần này, ông tiến ra sân để cùng cầu thủ bước tới đám đông người hâm mộ đang thể hiện sự tức giận khi hét to “Chúng tôi cần được tôn trọng”.

Nếu tính cả phần cuối mùa giải trước thì AS Roma chỉ có 2 chiến thắng trong 15 trận Serie A gần đây. Ông Mourinho luôn nhắc lại quá khứ huy hoàng của mình mỗi khi bị chỉ trích vì phong độ sa sút - “Đây là khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của tôi nhưng cũng là lần đầu tiên AS Roma đá chung kết cúp châu Âu hai mùa liên tiếp”.

Khởi đầu tồi tệ của ông Mourinho khiến người hâm mộ AS Roma lo ngại về hội chứng “mùa giải thứ ba” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ông từng giúp Chelsea vô địch Premier League hai kỳ liên tiếp nhưng rời sân Stamford Bridge chỉ sau vài vòng đấu mùa giải 2007-2008. Ông giúp Inter Milan đoạt cú ăn ba lịch sử năm 2010 nhưng lập tức ra đi ngay sau đó. Ông cũng chỉ ở Real Madrid 3 mùa nhưng mùa thứ 3 rất tệ. Ông trở lại Chelsea mùa hè 2013 và giúp đội vô địch Premier League mùa giải 2014-2015 nhưng bị sa thải vào cuối năm đó, tức ở mùa giải thứ 3…

AS Roma mùa hè vừa qua có sự bổ sung trên hàng tấn công là Romelu Lukaku nhưng vẫn chơi không hiệu quả. Tân binh người Bỉ này chỉ mới có 2 bàn. Tiền đạo ông Mourinho ưng ý nhất là Paulo Dybala cũng mới có 2 bàn. Tiền đạo Belotti dù được chơi cả 6 trận đầu mùa nhưng mới có 2 bàn. Trong khi đó, hàng thủ chỉ có 1 lần giúp thủ môn Patricio giữ sạch lưới nhà và để thủng lưới tới 11 lần trong 5 trận còn lại.

AS Roma sẽ gặp đội mới lên hạng Frosinone vào cuối tuần này trên sân nhà. Dù Frosinone là tân binh Serie A nhưng hiện đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 2 thắng 3 hòa nên AS Roma không dễ gì đánh bại. Áp lực đang đè nặng lên HLV Mourinho cùng các cầu thủ AS Roma bởi rất cần 1 chiến thắng để xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ.