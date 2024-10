HLV Inzaghi lo lắng với tình trạng chấn thương của Inter Milan

Trận thắng AS Roma với tỷ số tối thiểu để lại cho HLV Simone Inzaghi nỗi lo lớn hơn về tình trạng chấn thương tràn lan của Inter Milan.

Lautaro Martinez (10) tận dụng rất tốt sai lầm của Zeki Celik để ghi bàn

Trước chuyến làm khách AS Roma, HLV Simone Inzaghi đã không có hai tiền vệ Piotr Zielinski and Kristjan Asllani vì chấn thương từ đội quốc gia. Tiền vệ tổ chức Hakan Calhanoglu có dấu hiệu mệt mỏi nhưng HLV 48 tuổi vẫn xếp vào đội hình thi đấu do thiếu người. Trận đấu mới diễn ra 12 phút, Calhanoglu đã có dấu hiệu khập khễnh nên trợ lý HLV Massimiliano Farris ngay lập tức yêu cầu tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ rời sân vì không muốn chấn thương nặng hơn.

Người vào thay Calhanoglu là Davide Frattessi cũng không thực sự khỏe mạnh do đá chính cả hai trận ở đội tuyển Italy. Ông Inzaghi buộc phải điều chỉnh lại tuyến giữa khi Nicolo Barella giữ vai trò tổ chức lối chơi thay cho Calhanoglu. Tới phút 27, trung vệ kỳ cựu Francesco Acerbi cũng phải rời sân vì chấn thương cơ tương tự như Calhanoglu buộc HLV Inzaghi phải tung Stefan de Vrij vào thay người.

Frattesi mang được phong độ ấn tượng của anh từ đội tuyển Italy trở về Inter Milan để một lần nữa thuyết phục HLV Inzaghi rằng anh xứng đáng được thi đấu nhiều hơn. Frattesi đoạt bóng trong chân Nicola Zalewski sau tình huống thủ môn Yann Sommer giải cứu pha đá phạt góc để thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ. Đường chuyền của Frattesi vào vòng cấm tới đúng chân của Zeki Celik nhưng hậu vệ AS Roma phá bóng thiếu dứt khoát để Lautaro Martinez lao tới dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 133 của tiền đạo Argentina cho Inter Milan để cân bằng kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ nước ngoài cho đội bóng áo sọc xanh đen mà Istvan Nyers (Hungary) lập được vào những năm 1950.

Dù lo lắng về tình trạng chấn thương quá nhiều sẽ khiến Inter Milan gặp khó khăn ở những trận sắp tới, nhất là lịch thi đấu với mật độ 3 ngày/trận nhưng ông Inzaghi hài lòng hơn với chiến thắng tối thiểu ở Olimpico là Inter Milan lần đầu tiên không bị thủng lưới kể từ tháng 8 tới nay. “Inter Milan cho thấy có cải thiện tốt hơn ở sự tập trung. AS Roma là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi giữ được sự cân bằng trong hiệp một và có 2-3 cơ hội ghi bàn trong hiệp hai. Olimpico luôn là nơi khó chịu và bản thân Inter Milan cũng đã mất điểm ở những trận sân khách với Monza và Genoa nên lần này giành chiến thắng khiến tôi rất hài lòng”, ông Inzaghi nói.

Ông Inzaghi hy vọng Piotr Zielinski kịp bình phục cho chuyến làm khách Young Boys ở Champions League vào giữa tuần. Trong khi đó, đội ngũ y tế Inter Milan vẫn chưa có kết luận cuối cùng về tình trạng chấn thương của Calhanoglu và Acerbi.

HOÀNG HƯNG