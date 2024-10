HLV Simone Inzaghi tiếp tục xoay tua lực lượng Inter Milan

Kristjan Asllani (trái) buộc phải vắng mặt vì chấn thương

Lịch thi đấu của Inter Milan trong tuần tới khá căng thẳng. Họ phải làm khách AS Roma tại Serie A rồi tiếp tục làm khách Young Boys ở Champions League và cuối tuần tiếp Juventus tại sân nhà chỉ trong vòng có 1 tuần lễ. Mật độ thi đấu 3 trận có 7 ngày với những đội bóng lớn nhưng lực lượng của HLV Simone Inzaghi lại đang chấn thương sau đợt thi đấu quốc tế tháng 10. Hai tiền vệ Piotr Zielinski và Kristjan Asllani buộc phải rút lui khỏi trận đấu với AS Roma do không kịp bình phục chấn thương.

Kể từ đầu mùa giải tới nay, ông Inzaghi đã phải liên tục xoay tua lực lượng vì đội hình mỏng nhưng lại chấn thương nhiều. Cứ nhìn lại các trận đấu với Monza, Manchester City, Udinese và Red Star Belgrade sẽ thấy rõ cách thay đổi đội hình thi đấu của HLV 48 tuổi này. Ở trận đấu với Monza, ông Inzaghi để những trụ cột nhưng Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella và Francesco Acerbi ngồi ngoài để giữ sức cho trận gặp Manchester City tại Champions League. Làm khách ĐKVĐ Premier League, HLV 48 tuổi này để Yann Bisseck, Piotr Zielinski và Medhi Taremi cộng thêm Carlos Augusto vào thay Federico Dimarco bị chấn thương. Ở trận đấu với Udinese, ông chọn Davide Frattesi ở tuyến giữa và Bisseck ở hàng thủ. Trận đấu với Red Star Belgrade là lúc ông sử dụng Tameri, Augusto, Dumfries và De Vrij ngay từ đầu.

Giờ đây, hai tiền vệ Zielinski và Asllani chấn thương không thể chơi trận đấu với AS Roma thì may mắn Barella kịp trở lại sau gần một tháng chấn thương. Zielinski dự kiến kịp bình phục cho trận đấu với Young Boys sau 3 ngày. Ở trận đấu tại Champions League, Tameri sẽ được ưu tiên ra sân bởi tiền đạo người Iran này đang có phong độ khá tốt ở đây với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Căng nhất là trận đấu với Juventus nên ông Inzaghi sẽ có sự thay đổi với sự xuất hiện của Dumfries và Benjamin Pavard. Hiện tại, Inter Milan đang thua đội đầu bảng Napoli 2 điểm và hơn đội đứng thứ ba là Juventus có 1 điểm. Điều này cho thấy lý do vì sao ông Inzaghi phải liên tục xoay tua lực lượng do cuộc đua Scudetto nóng ngay từ đầu mùa giải.

HOÀNG HƯNG