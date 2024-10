HLV Paulo Fonseca gọi trận đấu với Fiorentina như gánh xiếc vì trọng tài

Christian Pulisic sẽ đá phạt đền cho AC Milan trong thời gian tới

AC Milan nhận thất bại 1-2 có phần tiếc nuối trên sân Fiorentina ở trận đấu muộn nhất vòng 7 Serie A. Đội bóng áo sọc đỏ đen không thành công trong 2 lần sút phạt đền và chủ nhà cũng bỏ lỡ 1 bàn thắng trên chấm 11. HLV Paulo Fonseca cho rằng trong cả 3 tình huống dẫn tới phạt đền đều không đáng có bởi đều là những pha va chạm rất nhẹ trong vòng cấm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gọi trận đấu này như “gánh xiếc” dù ông không trực tiếp chỉ trích trọng tài Luca Pairetto.

Thủ môn Mike Maignan của AC Milan bắt gọn cú sút 11m của Moise Kean ở phút 22 nhưng David De Gea mới thực sự xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cựu thủ môn Manchester United vốn không mạnh ở những tình huống mặt đối mặt trên chấm 11m nhưng đã xuất sắc cản cú sút của Theo Hernandez ở phút bù giờ đầu tiên hiệp một và Tammy Abraham ở phút 56. Ngoài ra, De Gea còn có 2 pha cứu thua ấn tượng nữa.

Ông Fonseca thừa nhận AC Milan thua vì tấn công không đủ mạnh và phòng ngự thiếu chắc chắn chứ không phải do cách xoay tua lực lượng và sơ đồ chiến thuật 4-4-2. “Tôi nghĩ AC Milan chơi ổn với chiến thuật này vì Fiorentina không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chúng tôi lại chơi quá sơ hở khi để thủng lưới bàn đầu tiên quá dễ dàng từ tình huống ném biên và bàn thua thứ hai từ pha chuyền bóng dài vượt tuyến của thủ môn. Hai bàn thua chỉ ra là các cầu thủ của tôi thiếu quyết liệt trong việc đóng kín các khoảng hở nên bị khai thác. Tôi đã nói với cầu thủ rằng thất bại không do chiến thuật mà do thiếu sự quyết liệt cả trong phòng ngự lẫn tấn công”.

Hơn nữa, đá hỏng 2 lần trên chấm 11m đã tác động tâm lý rất lớn lên toàn đội. Ông Fonseca tỏ ra bực bội vì các cầu thủ tự ý thay đổi người thực hiện phạt đền, hết Theo Hernandez tới Tammy Abraham mà lẽ ra phải là Christian Pulisic. Nhà cầm quân này khẳng định từ nay trở đi không có chuyện thay đổi cầu thủ sút phạt đền mà người đó phải là Pulisic. Tiền vệ người Mỹ chính là cầu thủ gỡ 1-1 cho AC Milan ở phút 60. Hậu vệ Matteo Gabbia cùng góp mặt trong phòng họp báo xác nhận những gì HLV Fonseca nói tại đây cũng vừa mới nói xong trong phòng thay đồ.

Nếu như ông Fonseca chỉ trích trọng tài bằng hình ảnh gánh xiếc thì Theo Hernandez nổi nóng xúc phạm trọng tài Pairetto sau trận đấu nên nhận thẻ đỏ trực tiếp buộc phải vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tới.

HOÀNG HƯNG