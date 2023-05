HLV Troussier: Huy chương đồng chưa thể thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ

Trong trận đấu cuối cùng ở SEA Games 32, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Myanmar với tỉ số 3-1 để giành tấm huy chương đồng. Cú đúp bàn thắng của Hồ Văn Cường, bên cạnh pha lập công còn lại được thực hiện bởi Khuất Văn Khang đã giúp thầy trò HLV Troussier có lời chia tay đẹp trên đất Phnom Penh.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Troussier hài lòng khi toàn đội hoàn thành mục tiêu đề ra khi cán đích ở vị trí thứ ba. Đồng thời, SEA Games 32 cũng là tiền đề để các học trò hướng tới những mục tiêu tiếp theo, mà trước mắt là vòng chung kết Giải U23 châu Á sắp tới. Chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Trước trận, tôi cũng nói với các cầu thủ này rằng đây là trận đấu đầu tiên của hành trình mới. Hành trình mới mà tôi muốn nói đến là vòng loại U23 châu Á sắp tới. Đội bóng cần phải sớm có sự chuẩn bị để hướng đến những mục tiêu tương lai. Tôi cảm thấy ở bóng đá Việt Nam có nhiều bàn thắng đến từ những tình huống vô tình, do sai lầm đối phương, do may mắn, do trọng tài… Tôi muốn bàn thắng phải đến từ những pha dàn xếp có tính toán”.

Nhà cầm quân này tiếp lời: “Hôm nay tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tất nhiên, tôi hiểu huy chương đồng không thể làm thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng tôi muốn nhờ SEA Games để rèn giũa, quan sát sự tiến bộ của các cầu thủ, qua đó không chỉ đặt mục tiêu ở Đông Nam Á mà còn hướng đến sân chơi châu Á. Đó là lý do tôi muốn cảm ơn những gì đã diễn ra tại SEA Games này”.

Tiếp tục chia sẻ tại họp báo, ông nhận định, tại giải đấu lần này, U22 Việt Nam đã chạm trán nhiều đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Tuy vậy, ông cho rằng, các đội bóng trên không quá vượt trội về tổ chức, đấu pháp, lối chơi so với U22 Việt Nam dù được thi đấu nhiều ở giải vô địch quốc gia. Đồng thời, trong đội hình của U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ thuộc lứa U20. Theo ông, đây là những tính toán để đảm bảo tính toàn vẹn của các giải đấu.

“Các giải đấu như Asiad hay U23 Đông Nam Á không thuộc FIFA Days nên cũng khó để sắp xếp. Dựa trên tinh thần bảo toàn tính toàn vẹn của các hệ thống giải đấu nên chúng tôi không muốn tác động đến nhiều. Tất nhiên ngay cả đội U20 cũng chưa chắc có được lực lượng tốt nhất do các CLB cần người. Tuy nhiên, tôi và VFF đã thống nhất quyết định này. Giải đấu cần ưu tiên là vòng loại U23 châu Á 2024 và vòng loại World Cup. Đội tuyển cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích với CLB, chứ nếu cứ để V-League ngắt quãng dài quá cũng không ổn. Tôi muốn xây dựng đội tuyển quốc gia từ nền tảng của các CLB. Khi có một giải vô địch quốc gia mạnh thì tất yếu đội tuyển sẽ mạnh”, ông khẳng định.