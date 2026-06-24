Olympic Paris 2024

Bên lề

HLV Deschamps gấp rút về dự lễ tang của mẹ

SGGPO

HLV đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đã trở về nước sau khi biết tin mẹ ông qua đời vào sáng thứ Ba, ít nhất sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng bảng I World Cup 2026 gặp Na Uy.

HLV Deschamps gấp rút về dự lễ tang của mẹ

“Didier Deschamps sẽ không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo vào thứ Sáu trong trận đấu cuối cùng vòng bảng I”, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết trong một tuyên bố. “Huấn luyện viên đã trải qua nỗi đau buồn sáng nay khi hay tin mẹ ông qua đời. Ông sẽ trở về Pháp để dự lễ tang. Trong thời điểm vô cùng đau buồn này, chúng tôi cầu chúc huấn luyện viên trưởng mạnh mẽ và đảm bảo với ông ấy sự ủng hộ của tất cả mọi người”.

Trong sự vắng mặt của Deschamps, trợ lý Guy Stephan sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển cho đến khi huấn luyện viên 57 tuổi trở lại. FFF không cho biết khi nào Deschamps dự kiến ​​​​sẽ trở lại Mỹ. Sau khi đã giành vé vào vòng 32 đội với chiến thắng 3-1 trước Senegal và 3-0 trước Iraq, tuyển Pháp sẽ hướng đến mục tiêu đứng đầu bảng khi đối đầu với Na Uy Erling Haaland - đội cũng đã thắng cả 2 trận đấu của mình - vào thứ Sáu tại Foxborough, Massachusetts.

Đây là giải đấu cuối cùng Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp. Cựu tiền vệ này trước đó đã tuyên bố sẽ từ chức huấn luyện viên đội tuyển Pháp sau giải đấu. Trong 14 năm nắm quyền, Deschamps giúp Pháp vô địch World Cup 2018, nhưng lại thua cả trận chung kết World Cup 2022 (trên chấm phạt đền trước Argentina) và trận chung kết Euro 2016 trước Bồ Đào Nha.

LINH SƠN

Từ khóa

HLV Deschamps gấp rút về dự lễ tang của mẹ

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn