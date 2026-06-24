HLV Deschamps gấp rút về dự lễ tang của mẹ

HLV đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đã trở về nước sau khi biết tin mẹ ông qua đời vào sáng thứ Ba, ít nhất sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng bảng I World Cup 2026 gặp Na Uy.

“Didier Deschamps sẽ không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo vào thứ Sáu trong trận đấu cuối cùng vòng bảng I”, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết trong một tuyên bố. “Huấn luyện viên đã trải qua nỗi đau buồn sáng nay khi hay tin mẹ ông qua đời. Ông sẽ trở về Pháp để dự lễ tang. Trong thời điểm vô cùng đau buồn này, chúng tôi cầu chúc huấn luyện viên trưởng mạnh mẽ và đảm bảo với ông ấy sự ủng hộ của tất cả mọi người”.

Trong sự vắng mặt của Deschamps, trợ lý Guy Stephan sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển cho đến khi huấn luyện viên 57 tuổi trở lại. FFF không cho biết khi nào Deschamps dự kiến ​​​​sẽ trở lại Mỹ. Sau khi đã giành vé vào vòng 32 đội với chiến thắng 3-1 trước Senegal và 3-0 trước Iraq, tuyển Pháp sẽ hướng đến mục tiêu đứng đầu bảng khi đối đầu với Na Uy Erling Haaland - đội cũng đã thắng cả 2 trận đấu của mình - vào thứ Sáu tại Foxborough, Massachusetts.

Đây là giải đấu cuối cùng Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp. Cựu tiền vệ này trước đó đã tuyên bố sẽ từ chức huấn luyện viên đội tuyển Pháp sau giải đấu. Trong 14 năm nắm quyền, Deschamps giúp Pháp vô địch World Cup 2018, nhưng lại thua cả trận chung kết World Cup 2022 (trên chấm phạt đền trước Argentina) và trận chung kết Euro 2016 trước Bồ Đào Nha.

LINH SƠN