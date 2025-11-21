Hành trình 30 năm vì sức khỏe cộng đồng

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, môn phái Đông Gia Thái Cực đã trở thành địa chỉ rèn luyện thể thao đáng tin cậy của người trung niên, cao tuổi.

Võ sư Thái Hồng Đông (giữa) là Trưởng bộ môn Đông Gia Thái Cực, phát triển thể thao cho người trung niên, cao tuổi

Môn phái Đông Gia Thái Cực đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập với những tiết mục biểu diễn đẹp mắt tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Trung tâm cung ứng dịch vụ VH-TT phường Xuân Hoà, TPHCM).

Tại sự kiện, nhiều tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu: Thái cực quyền 13 thức, Thái cực phiến 21 thức, Liên hoàn thái cực, Thái cực Đao Đông gia...đến từ các đơn vị, câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh đang sinh hoạt tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Nhiều người trung niên, cao tuổi lựa chọn Đông Gia Thái Cực là nơi rèn luyện sức khỏe

Môn phái Đông Gia Thái Cực thành lập ngày 20-11-1995, do võ sư Thái Hồng Đông làm Trưởng bộ môn. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Đông Gia Thái Cực đã trở thành địa chỉ rèn luyện thể thao đáng tin cậy của nhiều học viên, vận động viên ở độ tuổi trung niên, cao tuổi. Sức khỏe, sự dẻo dai và không khí vui tươi, gần gũi như một gia đình chính là những lợi ích mà CLB mang lại. Các bài tập như: Thái cực quyền 13 thức, kungfu phiến 21 thức...được xây dựng công phu, giúp người cao tuổi lưu thông khí huyết, phục hồi và nâng cao sức khỏe, hạn chế sự tiến triển các bệnh mãn tính.

Với sự dẫn dắt của võ sư Thái Hồng Đông, bộ môn Đông Gia Thái Cực đã có nhiều đóng góp vào thành tích của thể thao phường Xuân Hoà trên các đấu trường quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, bộ môn cũng thu hút nhiều bạn trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, tham gia tập luyện, từ đây tạo nền tảng rộng rãi phát triển năng khiếu, tạo tài năng thể thao TPHCM.

Các thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển môn phái

Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, dưỡng sinh cho người cao tuổi, các thành viên của bộ môn còn tích cực tham gia các công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, CLB còn thường xuyên giao lưu, biểu diễn phục vụ du khách nước ngoài ở nhiều sự kiện văn hóa tại TPHCM.

NGUYỄN ANH