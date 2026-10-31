FV RUN 2026: 1 tỷ đồng tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 3.300 vận động viên cùng tham gia giải chạy FV RUN 2026 vào ngày 1-11 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TPHCM), không chỉ để chinh phục những cung đường chạy mà còn chung tay mang đến cơ hội điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện FV trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ từ thiện "Nâng bước tuổi thơ". Ảnh: BTC

Ngày 31-10, giải chạy FV RUN 2026 do Bệnh viện FV, Quỹ từ thiện "Nâng bước tuổi thơ", phối hợp đơn vị vận hành Nexus Sport Events tổ chức chính thức khai mạc. Mùa giải đầu tiên mang thông điệp “Run with Heart - Run for Hope” (Chạy bằng trái tim - Chạy vì hy vọng), thu hút hơn 3.300 VĐV đăng ký, trong đó có gần 200 VĐV đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa...

Trao tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ giải

Ngày thi đấu chính thức diễn ra vào 1-11 với 4 cự ly gồm: Family Run 3km, 5km, 10km và Half Marathon. Trong đó, Family Run có 250 VĐV đăng ký, được tổ chức theo hình thức tiếp sức dành cho đội 3 thành viên, với ít nhất một trẻ em từ 6-14 tuổi. Mỗi thành viên chạy một chặng 1km, tạo cơ hội để các gia đình cùng vận động và chia sẻ niềm vui về đích.

Tại lễ khai mạc, Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, đã đại diện trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Từ thiện "Nâng bước tuổi thơ," tương ứng với 100% doanh thu bán vé của giải chạy. Số tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật, điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đông đảo VĐV tham gia FV Run 2026

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Từ thiện "Nâng bước tuổi thơ" cho biết: Chúng tôi tin rằng mỗi sự chung tay đều có thể góp phần thay đổi cuộc đời một em nhỏ. Với FV RUN, chúng tôi hy vọng tinh thần sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp sức trên hành trình tìm lại sức khỏe và tuổi thơ trọn vẹn".

NGUYỄN ANH