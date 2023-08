Đội bơi Việt Nam giành 16 HCV ngày đầu tiên đấu giải vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2023

Ngày 24-8, các nội dung đầu tiên của giải đã tranh tài ở Jakarta (Indonesia) theo các nhóm tuổi dành cho nam, nữ. Đội bơi trẻ Việt Nam đã có được 16 tấm HCV khi tranh tài ở ngày đầu tiên.

Tấm HCV đầu tiên mà đội bơi trẻ Việt Nam giành được đó là tại nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ dưới 18 tuổi 4x400m tự do. Đội hình bơi Việt Nam có Lê Thanh Danh, Phạm Thị Vân, Dương Văn Hoàng Quý và Nguyễn Thúy Hiền đã về nhất với thành tích 3’42”56 để vượt các đội của Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore vô địch, giành HCV.

Tiếp sau đó, chúng ta giành thêm các tấm HCV quan trọng khi Nguyễn Quang Thuấn vô địch 400m tự do nam nhóm tuổi 16-18; Võ Thị Mỹ Tiên vô địch 400m tự do nữ nhóm tuổi 16-18; Vũ Thị Phương Ánh vô địch 400m tự do nữ nhóm tuổi 14-15; Lê Huỳnh Tú Uyên vô địch 400m tự do nữ nhóm tuổi 13; Mai Trần Tuấn Anh vô địch 100m ngửa nam nhóm tuổi 16-18; Nguyễn Quang Thuấn vô địch 100m bướm nam nhóm tuổi 16-18; Phạm Thị Vân vô địch 100m bướm nữ nhóm tuổi 16-18; Nguyễn Thúy Hiền vô địch 100m bướm nữ nhóm tuổi 14-15; Nguyễn Quang Thuấn vô địch 200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi 16-18; Võ Thị Mỹ Tiên vô địch 200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi 16-18; Nguyễn Thúy Hiền vô địch 200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi 14-15; Phạm Thị Vân vô địch 50m tự do nữ nhóm tuổi 16-18; Nguyễn Thúy Hiền vô địch 50m tự do nhóm tuổi 14-15 và đội tiếp sức 4x800m tự do nam vô địch nhóm tuổi dưới 18, đội tiếp sức 4x800m nữ vô địch nhóm tuổi dưới 18. Ngoài các kết quả trên, các VĐV bơi trẻ của Việt Nam còn giành thêm 9 HCB và 3 HCĐ tại các nội dung và nhóm tuổi khác nhau.

Cùng tại giải, chúng ta cũng tham dự nội dung nhảy cầu dành cho nhóm tuổi. Tuyển thủ Phạm Thái Thiên Bảo giành được HCV cầu cứng 3m trong khi đó Hoàng Văn Đạt (15 tuổi) cũng giành được HCV cầu 1m.