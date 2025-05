Đầu tư môi trường sống bài bản, Bình Dương trở thành “điểm đến” hấp dẫn

Dự án Artisan Park là một trong số các dự án bất động sản tại Bình Dương.

Đề xuất sáp nhập Bình Dương vào TPHCM thời gian gần đây đang mở ra dư địa tăng trưởng vô cùng lớn cho các phân khúc bất động sản trong khu vực. Cụ thể, phân khúc nhà phố và biệt thự tại Bình Dương đang chứng kiến những tín hiệu phục hồi rõ nét.

Theo một báo cáo thị trường quý II/2025, nguồn cung sơ cấp tại khu vực đã đạt hơn 5.000 căn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lượng tiêu thụ cũng tăng gấp 4 lần, đạt gần 400 căn - cho thấy tâm lý của những nhà đầu tư đang dần tích cực hơn. Không chỉ phục hồi về tính thanh khoản, giá bán tại thị trường sơ cấp cũng có xu hướng tăng - khoảng 4% so với thời điểm đầu năm 2025. Trong khi đó, thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng giá phổ biến từ 8% đến 12% so với cuối năm 2024.

Tỷ suất di cư thuần dương đạt 77.6‰ cao nhất cả nước, thu nhập trung bình tăng mạnh cùng những chính sách phát triển từ Chính phủ cũng hỗ trợ bất động sản Bình Dương trở thành một điểm đến của khu vực.

Không chỉ dừng ở việc "đón sóng" phát triển, Bình Dương còn chủ động "tạo sóng", từng bước chuyển mình từ một tỉnh công nghiệp đơn thuần thành một đô thị phát triển bài bản với tầm nhìn dài hạn.

Bình Dương đã không ngừng nâng cấp hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường sống và thu hút đầu tư vào các dự án đô thị kiểu mẫu. Theo đó, tỉnh đã đầu tư hàng tỷ USD vào hệ thống giao thông kết nối với TPHCM, nâng cấp các trục đường huyết mạch như QL13, Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 3, Vành đai 4 và chuẩn bị triển khai tuyến Metro mở rộng từ TPHCM đến Bình Dương.

Quy hoạch các khu đô thị hiện đại, tập trung vào việc xây dựng môi trường sống với tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian giải trí đa dạng.

Cùng với việc chính quyền tích cực phát triển hạ tầng và cải thiện chất lượng đô thị, các doanh nghiệp bất động sản cũng chủ động kiến tạo những khu đô thị kiểu mẫu, mang lại môi trường sống đẳng cấp, hiện đại. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn nâng cao giá trị thương mại, dịch vụ và giải trí, giúp Bình Dương tiệm cận với chuẩn đô thị quốc tế.

Dự án Artisan Park là một trong số các dự án bất động sản nổi bật tại Bình Dương, được phát triển bởi Gamuda Land Việt Nam. Tọa lạc tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, bao gồm 349 căn nhà phố thương mại (shophouse) hiện đại, Artisan Park không chỉ cung cấp không gian sống tiện nghi mà còn tích hợp các tiện ích như khu giải trí sầm uất, công viên, sân chơi thể thao và phố thương mại thời thượng.

Đặc biệt, dự án được phát triển với mục tiêu tối ưu mảng xanh thông qua lối đi bộ, vườn cây và công viên cộng đồng. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng một môi trường sống cân bằng hoàn hảo giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị hiện đại.

Giá trị đầu tư của nhà phố Artisan Park được khẳng định qua thiết kế hai mặt tiền thông minh, vừa tối ưu hóa tiềm năng kinh doanh, vừa tạo nên không gian sống linh hoạt, thoáng đãng. Dự án còn thu hút nhà đầu tư nhờ vào pháp lý minh bạch, sẵn sàng bàn giao và đưa vào hoạt động, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Với những lợi thế trên, Artisan Park trong giai đoạn đầu mở bán đã tạo ra tiếng vang lớn với tỷ lệ hấp thụ lên đến 85%, trở thành minh chứng cho sức hút mạnh mẽ nhờ vào thiết kế đa công năng, gia tăng giá trị thương mại và lợi suất đầu tư.

