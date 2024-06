Đại diện Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc về công tác tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á 2024

Đại diện Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tới trụ sở Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới (WPTF) ở Hàn Quốc thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á 2024 tại Việt Nam.

Các bên đã làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức giải taekwondo cảnh sát châu Á 2024 ở Việt Nam. Ảnh: PHẠM HỒNG

Chương trình làm việc giữa đoàn cán bộ Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và quan chức Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới (WPTF) đã diễn ra tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 14-6 vừa qua.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch WPTF – ông Bang Seung Ho đã thảo luận nhiều nội dung với đại diện Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Theo cam kết của Chủ tịch Bang Seung Ho, WPTF sẽ tích cực phối hợp với Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam để tổ chức giải đấu được dự kiến diễn ra cuối năm nay tại Việt Nam. Hai bên cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác lâu dài trong tổ chức giải thể thao, đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao và sĩ quan cảnh sát của Việt Nam, trọng tài, huấn luyện viên taekwondo trong lực lượng Công an Nhân Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam – đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh cho biết quan điểm của Hiệp hội là đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể thao giao lưu, kết nối với lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới cũng như phát triển thể thao của lực lượng Công an Nhân Việt Nam. Giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á 2024 là sự kiện quốc tế đầu tiên do Hiệp hội đăng cai tổ chức tại Việt Nam từ khi thành lập.

Trước đó, Chủ tịch WPTF – ông Bang Seung Ho đã có 2 lần trực tiếp tới Việt Nam trong tháng 2 và tháng 4 năm nay để làm việc cùng các bộ phận chuyên môn Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao Công an Nhân dân về chương trình phối hợp tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á 2024.

Trong các buổi làm việc tại Hàn Quốc, đoàn đại diện của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã có một số chương trình ký kết phối hợp chuyên môn với Đại học Shinhan, Đại học Howon, Đại học Baek Seok.

MINH CHIẾN