Chiến thắng ung thư để được tỏa sáng ở World Cup nữ 2023

Ở tuổi 18, Caicedo là nữ cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở World Cup nữ 2023, với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc ở trận ra quân bảng H. Một bàn thắng với phần đông người hâm mộ cho rằng có phần may mắn, vì thủ môn của Hàn Quốc đã xử lý bóng hỏng. Song may mắn có được do chính đẳng cấp của ngôi sao đang thuộc biên chế Real Madrid này tạo ra, và cô biết cách tận dụng thành công.

Trong 12 tháng qua, Caicedo được xem là biểu tượng mới của các sân chơi World Cup, khi cô lần lượt ghi bàn cho các đội tuyển nữ Colombia ở cấp độ U17 nữ World Cup, U20 nữ World Cup, và hôm 25-7 là bàn thắng đầu tiên cho lần ra mắt World Cup nữ. Nhưng tỏa sáng ở World Cup nữ chỉ là một khía cạnh về đời sống bóng đá của Caicedo. Bóng đá thế giới biết đến nữ tuyển thủ Colombia bằng một nghị lực vươn lên đầy mạnh mẽ.

Ở tuổi 15 với nhiều hoài bão mơ ước, Caicedo được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Một bầu không khí buồn bã bao trùm lên cô và gia đình khi nhận thông báo từ bác sĩ. Trong một lần trả lời phỏng vấn FIFA, cô đã dùng từ “tồi tệ” để nhớ lại những lần phải lên bàn phẫu thuật xạ trị của mình. “Khi đó, tôi đã nghĩ có thể bản thân sẽ không bao giờ chơi bóng đỉnh cao được nữa”, cô không giấu được sự xúc động khi kể lại khó khăn của 3 năm về trước.

Lo lắng là có, song Caicedo không hề sợ hãi, bởi nếu tiếp tục giữ sự tiêu cực bên mình, thì căn bệnh sẽ ngày càng một nặng thêm. Tính cách này được cô thể hiện trên sân bóng, đó là một mẫu cầu thủ luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, mang tinh thần cầu tiến và nghĩ về những điều tích cực. Sau tất cả, bằng nghị lực phi thường cùng khát khao được trở lại với bóng đá, Caicedo đã giành lấy lại sự sống trước “cánh cửa” tử thần.

“Đó là quãng thời gian đầy khó khăn của tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng may mắn khi điều đó đã xảy ra khi tôi còn rất trẻ. Ngay cả khi đã bình phục và được trở lại thi đấu đỉnh cao, tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn của gia đình. Mọi thứ với tôi đang cảm thấy rất tốt. Những gì đã qua khiến bản thân thêm trưởng thành, và tôi biết ơn và hạnh phúc khi được có mặt ở đây”, Caicedo hạnh phúc chia sẻ.

Ở World Cup nữ đâu chỉ có đề tài mang tính chuyên môn thuần túy, mà còn là những câu chuyện đậm tính đời thường mà các nữ cầu thủ luôn muốn được cả thế giới nhìn thấy. Bởi đến được với ngày hội lớn của bóng đá nữ thế giới, trong các cô gái đều có những câu chuyện riêng, phải thật sự quan tâm, tìm hiểu, ủng hộ và đồng cảm với nhân vật, thì mới cảm nhận được họ phi thường đến nhường nào.