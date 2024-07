Câu chuyện Olympic: Nikolas Antoniou - Kình ngư đảo Cyprus hy vọng khiến nước nhà tự hào

Kình ngư Antoniou sẽ là niềm tự hào của đảo Cyprus

Antoniou (sinh năm 2004, năm nay mới chỉ 20 tuổi) cùng với chị gái Kalia sẽ tham dự kỳ Thế vận hội trên đất Pháp sắp sửa diễn ra. Đây sẽ là lần thứ 2 kình ngư quê Limassol tham gia Olympic, sau lần đầu tiên tại Tokyo hồi 3 năm về trước.

Chia sẻ với Thông tấn xã của Cyprus, Antoniou cho biết là, hiện anh không có cảm giác gì khác ngoài việc cảm thấy quá tuyệt vời khi sắp sửa được tham dự Thế vận hội cùng với chị gái của mình.

“Tôi vô cùng tự hào khi mình đủ điều kiện tham dự Olympic lần thứ 2, cùng với chị gái Kalia. Tôi hy vọng rằng, chúng tôi sẽ còn làm tốt hơn nữa so với kỳ Olympic Tokyo hồi năm 2021”.

“Tôi mong muốn làm cho đảo Cyprus cảm thấy tự hào. Tôi và chị gái của mình sẽ cố gắng tất cả mọi thứ có thể, để làm cho thể thao đảo Cyprus thành công tại kỳ Olympic Paris 2024”.

Antoniou đã tham dự Olympic Tokyo hồi năm 2021 ở cự ly bơi 100m. Ở nội dung thi đấu có đầy rẫy anh tài đến từ các đường đua xanh tiếng tăm lừng lẫy, Antoniou đạt thành tích 50 giây chẵn.

Đây là thành tích giúp cho anh xếp hạng 40 chung cuộc/71 VĐV tranh tài (một người không tính thành tích do phạm quy) và đương nhiên không thể vượt qua vòng loại và lọt vào bán kết.

Dù sao, trải nghiệm “đầu đời đáng nhớ đó”, khi anh mới chỉ 17 tuổi, khiến Antoniou nhớ mãi không nguôi. Giờ đây, anh vẫn miêu tả là: “Cảm giác lần đầu tiên tham gia là đặc biệt của đặc biệt”.

Sau Olympic Tokyo, Antoniou nhanh chóng bắt tay vào chuyến hành trình săn vé tham dự Olympic Paris và: “Chúng tôi đã có một mùa giải rất thành công ngay sau năm của Olympic”.

Sau khi giành một số huy chương ấn tượng ở hệ giải trẻ (HCB 50m tự do và HCĐ 100m tự do tại Giải vô địch thế giới trẻ ở Lima 2022), anh và cả chị gái đã gặp một số khó khăn do chấn thương.

Tuy vậy, hiện mọi thứ đã ổn với Antoniou, anh hiện đã hồi phục và đang tập luyện tại Mỹ với HLV cá nhân mới. Dự kiến, Antoniou sẽ thi đấu ở Olympic Paris từ ngày 30-7 trở đi.

“Lúc đầu tôi không thấy thoải mái lắm. Tôi vẫn đang cố thích nghi với nước Mỹ. Nhưng trong 2 tháng qua, cùng với HLV Stavros Michaelides, tôi đã có đủ điều kiện tham gia Thế vận hội”.

Antoniou cũng tiết lộ lý do phải chuyển sang Mỹ tập luyện: “Chúng tôi có một số vấn đề ở các hồ bơi tại đảo Cyprus. Nước có hơi quá nóng, điều này thông thường là sẽ bị cấm”.

“Vì vậy, tôi phải liên tục di chuyển từ Limassol đến Nicosia, thậm chí từ Limassol đến Larcana để tìm kiếm hồ bơi có nhiệt độ nước phù hợp, nhưng size của hồ bơi lại không phù hợp vì có thể là 25m nhưng có khi lại là 50m. Ở Olympic, hồ dài 50m”.

“Tôi luôn cố gắng hết sức và hy vọng đạt được thành tích cá nhân tốt nhất. Đó là mục tiêu quan trọng nhất với tôi trong năm nay. Đặc biệt là năm 2024 này, một năm đầy khó khăn. Nếu tôi bơi ở mức 49,5, tôi sẽ rất tự hào”, Antoniou nói về mục tiêu của mình.

Ở Mỹ, Antoniou phải kết hợp cuộc sống giữa tập luyện và sinh hoạt như là một sinh viên. Nói chung, đây không phải là phần khó nhất vì hệ thống giáo dục ở Mỹ giải quyết được vấn đề này, khó khăn của anh nằm ở chỗ khác biệt văn hóa, xa gia đình, bạn bè.

“Tôi cũng muốn có một mùa giải tốt ở môi trường Đại học nữa, nơi hồ bơi khá khác biệt. Hồ bơi ngắn hơn, chỉ bằng phân nửa quãng đường chúng tôi bơi ở Thế vận hội”.

“Tôi sẽ phải thích nghi với kiểu hồ ngắn này và năm sau chúng tôi sẽ có Đại hội thể thao Các tiểu bang của châu Âu, cả giải Vô địch thế giới của chúng tôi”.

Vậy thì, liệu tương lại Antoniou có tham gia Olympic Los Angeles 2028 trên đất Mỹ, anh trả lời: “Tất nhiên rồi. Nhưng còn quá sớm. Đầu tiên, hãy tạm dừng ở năm nay, xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào”.

“Dù sao thì, Thế vận hội ở Los Angeles diễn ra năm 2028, tôi sống tại Berkeley, chỉ cách đó có một giờ đồng hồ di chuyển”, Antoniou - người sẽ quay về đảo Cyprus rồi quay lại Mỹ sau khi Olympic Paris kết thúc đã chia sẻ.

