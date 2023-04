Campuchia cấm ghi hình các buổi tập cho lễ khai mạc SEA Games

Thông báo được CAMSOC phát đi trước 10 ngày đếm ngược lễ khai mạc SEA Games 32, kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức ở Campuchia. Nội dung thông báo ghi rõ: Để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và tôn vinh tài sản trí tuệ của lễ khai mạc và bế mạc SEA Games và ASEAN Para Games trên sân vận động (SVĐ) quốc gia Morodok Techo (thủ đô Phnom Penh), CAMSOC nghiêm cấm chụp hình và chia sẻ hình ảnh trong quá trình diễn tập và tổng duyệt cho 2 sự kiện nói trên. CAMSOC tin tưởng mạnh mẽ vào sự cảm thông và khoan dung từ mọi người.

Lễ khai mạc SEA Games 32 dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 5-5 (giờ Việt Nam) trên SVĐ quốc gia Morodok Techo. Tròn 10 ngày đếm ngược cho ngọn đuốc SEA Games 32 được thắp sáng ở Morodok Techo, Campuchia vẫn “kín như bưng” cho kịch bản của lễ khai mạc. CAMSOC “dành hết tâm huyết” cho sự kiện lịch sử này, với kịch bản đã được biên soạn cách đây hơn 1 năm. Tất nhiên, nước chủ nhà SEA Games 32 sẽ đem đến các màn trình diễn mang đậm văn hóa quốc gia, dưới sự hỗ trợ từ các công nghệ biểu diễn nghệ thuật hiện đại.

“Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 2023 đã được khoảng 1.000 nghệ sĩ của Bộ Văn hóa và Mỹ thuật, cùng 2.000 vận động viên và quân nhân tập luyện sôi nổi để có một màn trình diễn hoành tráng”, ông Thong Khon, Phó Chủ tịch thường trực CAMSOC, chia sẻ trên website chính thức SEA Games 32.

Ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games 32, và có một bài phát biểu ngắn để gửi lời chúc mừng đến nước chủ nhà Campuchia, khi lần đầu tiên sau 64 năm đứng ra đăng cai một sự kiện thể thao mang tầm Đông Nam Á.

Theo một số nhật báo ở Campuchia, 3 ca khúc mang tên “Welcome Cambodia” (tạm dịch: Chào mừng đến với Campuchia), “This is our time” (Thời đại của chúng ta) và “Cambodia is our home” (Campuchia là nhà của chúng tôi) do Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) sáng tác sẽ được biểu diễn ở đêm khai mạc. Bên cạnh, còn có sự tham gia của ban nhạc MCT125 thuộc Đội Hiến binh Hoàng gia Campuchia. Còn theo Khmer Times, một màn song đấu võ thuật châu Á giữa Bokator Campuchia và Thiếu Lâm của Trung Quốc, sẽ chiếm vị trí trung tâm của lễ khai mạc sắp tới.

Theo Thmeythmey, lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ có đầy đủ nghi thức thông thường của một lễ khai mạc sự kiện thể thao quốc tế. Gồm phần diễu hành của 11 đoàn thể thao ở Đông Nam Á, lời tuyên thệ của đại diện trọng tài và vận động viên Campuchia, tuyên bố khai mạc từ Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Hun Sen, nghi lễ thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32, bắn pháo hoa quanh SVĐ quốc gia Morodok Techo...

Thủ tướng Hun Sen cũng quyết định miễn phí vé cho người dân Campuchia và khách quốc tế trực tiếp đến theo dõi lễ khai mạc SEA Games 32.