Các pacer sẵn sàng cho Run To Live 2024

Nhóm pacer tại Run To Live 2024

Những pacer nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn này sẽ giúp các "chân chạy" tự tin chinh phục mục tiêu khi tham gia Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 (do Báo SGGP phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức). Tại sự kiện ngày 10-3 tới, đội ngũ pacer sẽ đảm nhận vai trò dẫn tốc ở nhiều mốc thời gian như sub 1:45, sub 2:00, sub 2:15, sub 2:30. Không chỉ giữ vai trò dẫn tốc, pacer còn truyền lửa, hỗ trợ đoàn đông "chân chạy" về đích đúng kế hoạch.

Những gương mặt có nhiều kinh nghiệm trong làng dẫn tốc

Pacer của Run To Live 2024 được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí: đáp ứng thể lực ở subtime (mốc thời gian dẫn tốc) mà mình dẫn; uy tín và có trách nhiệm trong công việc; khả năng dẫn tốc, vui vẻ, năng lượng tích cực; không có lịch trình tham gia giải chạy trước khi RTL diễn ra 1 tuần. Điểm chung của họ là đều có thể lực tốt, kinh nghiệm dẫn tốc, khả năng duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài, được xem là yếu tố quan trọng để làm nhiệm vụ giúp người tham gia chạy cùng đạt subtime mong muốn.

Các pacer ở mốc thời gian sub 2:00

Anh Nguyễn Thành Trung, Trưởng nhóm pacer cho biết, việc nghiên cứu, chọn người phù hợp được tiến hành từ vào cuối tháng 1. Sau đó là khoảng thời gian vận hành và tập luyện. Các pacer theo kế hoạch tập luyện, đảm bảo bài chạy dài cũng như khối lượng trong tuần. Đồng thời, yêu cầu được đặt ra là phải giữ sức khỏe, đảm bảo thể lực, hạn chế rủi ro và tập trung cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ pacer.

Điểm chung của pacer là có thể lực tốt, kinh nghiệm dẫn tốc, khả năng duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài

Xuất phát từ đường Trần Bạch Đằng, hơn 6.000 VĐV sẽ cùng nhau chinh phục những con đường giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua những địa điểm như cầu Ba Son, cầu đảo Kim Cương, công viên Sala...

Pacer đồng hành cùng runner trong sự kiện vào 10-3

NGUYỄN ANH