Hoàng Thị Ngọc Hoa hào hứng cùng giải chạy Run To Live 2024

Nữ "chân chạy" Ngọc Hoa đặt quyết tâm chinh phục cự ly 21km tại RTL

Hoàng Thị Ngọc Hoa là một trong những vận động viên (VĐV) marathon hàng đầu Việt Nam. Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lớn đối với nữ VĐV khi cô bất ngờ vượt qua đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ, khi ấy đang là đương kim vô địch Tiền Phong Marathon để giành HCV trên đường đua Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tại giải ở Hồng Công mới đây, Ngọc Hoa xô đổ kỷ lục quốc gia 2 giờ 45 phút 09 giây do Hoàng Thị Thanh xác lập năm 2016 bằng thông số mới 2 giờ 44 phút 52 giây. Tiếp tục phấn đấu những thành tích mới trong năm, vào ngày 10-3 tới, cô xác nhận tham gia tranh tài trên đường đua 21km của Run To Live 2024 (do Báo SGGP phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức), từ đây lan toả niềm đam mê đến cộng đồng chạy bộ.

Dịp này, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã có những chia sẻ với SGGPO trước thềm sự kiện.

Phóng viên: Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 là một giải chạy mới trong cộng đồng chạy bộ. Vậy đâu là điểm thu hút từ giải để chị quyết định đồng hành cùng giải?

Tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa: Biết đến giải Run To Live 2024 qua các phương tiện thông tin truyền thông, tôi cảm thấy đây là một giải đấu ý nghĩa với những mục đích hướng đến cộng đồng. Một giải chạy với mong muốn cổ vũ và xây dựng lối sống khỏe mạnh, tạo thêm nhiều trải nghiệm độc đáo, mới mẻ cho những người yêu thích chạy bộ tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng xem xét thêm về đường chạy, thời gian tổ chức, cự ly... của giải phù hợp với lịch trình tập luyện hay không. Và sau cùng tôi đã quyết định tham gia tranh tài.

Phóng viên: Chị kỳ vọng gì về Run To Live 2024?

Hoàng Thị Ngọc Hoa: Qua tìm hiểu đường chạy, được biết người tham gia sẽ được đi qua những địa điểm được xem là biểu tượng mới của TPHCM. Tôi hy vọng công tác chuẩn bị đường chạy, hậu cần...của Run To Live 2024 sẽ được Ban tổ chức triển khai kỹ lưỡng, giúp các vận động viên tham gia có những trải nghiệm đẹp, đáng nhớ trên quãng đường chinh phục cự ly.

Phóng viên: Chị hướng đến mục tiêu gì tại giải đấu này?

Hoàng Thị Ngọc Hoa: Ở Run To Live 2024, tôi sẽ tham gia cự ly bán marathon 21km dành cho nữ. Sau khi được BTC hỗ trợ các thủ tục và những khâu chuẩn bị, đầu tiên tôi phấn đấu cho mục tiêu hoàn thành cự ly của mình và tiếp theo là giành được thành tích tốt.

Phóng viên: Để chuẩn bị cho giải sắp tới, chị đã có những kế hoạch tập luyện như thế nào?

Hoàng Thị Ngọc Hoa: Tôi đã và đang chuẩn bị cả về sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất cho lần dự Run To Live 2024. Tôi lập ra cho bản thân một kế hoạch tập luyện hợp lý, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, việc chọn lựa trang phục và giày chạy phù hợp cũng là một trong những điều quan trọng, tạo cho bản thân một tinh thần thoải mái và tự tin hoàn thành cung đường chạy.

Xin cảm ơn những chia sẻ của tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa!

NGUYỄN ANH