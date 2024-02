Thông điệp của giải chạy Run To Live 2024 lan toả rộng rãi

"Sắc xanh" Run To Live đã đến gần hơn với mọi người

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 do Báo SGGP phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. Sau thời gian công bố các thông tin, giải chạy Run To Live đã thu hút nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu, thể hiện qua việc "sold out" hết vé ở tất cả cự ly thi đấu. Với cung đường chạy mới lạ tại khu vực Thủ Thiêm, các tuyển thủ sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời (trong ngày 10-3) qua các địa điểm như: cầu Ba Son, công viên Sala, cầu Đảo Kim Cương, đường Mai Chí Thọ...

Bảng led Run To Live 2024 được đặt tại Phố đi bộ Bùi Viện (quận 1)

Dù lần đầu tổ chức, song Run To Live 2024 có sự đầu tư chỉn chu từ khâu quảng bá, chuyên môn, thiết kế cung đường, hậu cần, y tế, giao thông...Với mong muốn đưa sự kiện đến gần hơn với mọi người, Công ty Miracle Entertainment Group (đồng Ban tổ chức giải) đã triển khai kế hoạch "phủ sắc xanh" trên các tuyến đường.

Những bảng led ngoài trời được đặt tại khu vực Cống Quỳnh, Bùi Viện (quận 1); đường Trường Sơn (quận Tân Bình); đường Trần Hưng Đạo (quận 5); công viên Ánh Sáng (Đà Lạt). Hay tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Đà Nẵng đều có các bảng quảng cáo thông tin về sự kiện, thu hút sự quan tâm tham gia của du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, ở 35 chi nhánh Thẩm mỹ viện Zema và Ngọc Dung trên toàn quốc đều trình chiếu thông tin nội dung về giải chạy trên các màn hình LCD led.

Giới mộ điệu cùng chờ đón Run To Live mùa đầu tiên diễn ra vào 10-3

Mùa giải đầu tiên sẽ có tổng giải thưởng hơn 400 triệu đồng bao gồm: 2 giải phá kỷ lục ở cự ly 21km; 18 giải chung cuộc; 24 giải nhóm tuổi; 12 giải thưởng khác như giải Cosplay, giải dành cho Couple, giải dành cho người khuyết tật và giải dành cho nhóm có thời gian trung bình tốt nhất (dành cho nhóm từ 10 người trở lên).

Thông tin về giải chạy Run To Live 2024 được truyền tải trên tuyến đường Trường Sơn.

Biển LED quảng bá giải chạy Run To Live 2024.

Giải chạy Run To Live 2024 được lần toả khắp nơi.

NGUYỄN ANH