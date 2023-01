Các cầu thủ Man.City “vây” trọng tài trong đường hầm Old Trafford

Theo ESPN, các cầu thủ Man.City đã bao vây các trọng tài trong đường hầm sân Old Trafford sau thất bại trong trận derby Manchester gây tranh cãi, khi thua ngược 1-2 xuất phát từ bàn gỡ hòa của Bruno Fernandes mà họ đều tin rằng bàn thắng không thể được công nhận vị Marcus Rashford đã việt vị khi tham gia.

Man.City đã rất tức giận sau khi bàn gỡ hòa của Bruno Fernandes được giữ nguyên mặc dù Rashford đã rơi vào thế việt vị. Ở tình huống đó, Rashford rơi vào thế việt vị khi nhận đường chuyền từ giữa sân của Casemiro ra sau lưng hàng thủ Man City. Tiền đạo 25 tuổi đuổi theo đến trước vòng cấm địa nhưng anh không chạm bóng, trước khi Bruno băng lên từ phía sau rồi dứt điểm hạ gục Ederson, gỡ hòa 1-1 ở phút 78.

Ban đầu trọng tài biên từ chối bàn thắng nhưng sau đó được trọng tài Stuart Attwell công nhận vì cho rằng Rashford không chạm bóng trước khi Fernandes ghi bàn. Cuộc tranh cãi kéo dài trên sân và sau đó tiếp tục có một cuộc đối đầu giận dữ giữa các cầu thủ với trọng tài trong đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc. Jack Grealish, người đã mở tỷ số cho Man.City, được nhìn thấy đang phản đối Attwell khi họ rời sân và cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra trên đường vào phòng thay đồ.

HLV Pep Guardiola sau đó lập luận rằng Rashford đã cản trở lối chơi trước khung thành. Luật có ghi: Một cầu thủ ở vị trí việt vị tại thời điểm đồng đội chơi hoặc chạm bóng sẽ bị phạt nếu ‘thực hiện một hành động rõ ràng có tác động rõ ràng đến khả năng chơi bóng của đối phương”.

Và HLV Guardiola nêu quan điểm: “Rashford đã việt vị, Bruno không việt vị, vấn đề nằm ở sự can thiệp. Các hậu vệ của chúng tôi đã mở đường cho Rashford, nếu chúng tôi biết đó là Fernandes, chúng tôi sẽ không thực hiện cách đó, chúng tôi sẽ tuân theo hành động và sau hành động đó sẽ là sự can thiệp của Ederson. Tình huống và quyết định là của trọng tài, của VAR. Đây là quyết định có lẽ chỉ xảy ra tại sân vận động này. Đây là Old Trafford, chúng tôi phải chơi tốt hơn nhiều, giống như Anfield, chúng tôi phải làm tốt hơn”.

Trong khi, hậu vệ Manuel Akanji của Man.City - người đứng gần nhất khi Rashford việt vị thoát xuống - cho biết: “Thành thật mà nói, bàn thắng đầu tiên là một trò đùa. Rashford việt vị rõ ràng nên tôi đã để anh ta việt vị. Và rồi anh ta chạy đến giây cuối cùng và chỉ dừng lại vì Bruno đang tiến đến từ phía sau. Tôi hiểu rằng anh ta không chạm bóng nhưng anh ta chạy khoảng 30 mét, đuổi theo bóng rồi dừng lại. Trọng tài đã không nhìn vào tình huống đó”.

“Trọng tài chính không nói gì với tôi nhưng tôi đã nói chuyện với trọng tài biên và ông ta hỏi: 'Rashford có chạm bóng không?' Tôi nói, 'không, nhưng anh ta đã đuổi theo quả bóng trong một thời gian dài’. Trong tình huống đó, trọng tài ít nhất phải nhìn vào tình huống và có thể hiểu tình huống của tôi và cả Kyle Walker ở phía bên kia. Có lẽ áp lực đã đến với anh ta trong sân vận động này. Đó là lý do tại sao anh ta quyết định công nhận bàn thắng”.

Akanji cũng ám chỉ về cuộc đối đầu trong đường hầm giữa các cầu thủ Man.City và đội ngũ trọng tài - bao gồm Attwell, các trợ lý Gary Beswick và Darren Cann cũng như trọng tài thứ 4 Robert Jones: “Tôi đến rất muộn. Khi tôi ở đó, mọi chuyện đã gần kết thúc. Tôi không biết nó bắt đầu như thế nào hay lý do thực sự là gì, nhưng mọi người đều không có tâm trạng tốt”.

Sau bàn thắng gỡ hòa 1-1, thủ thành nổi tiếng Petr Cech - người từng đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật của Chelsea, bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội: “Bàn thắng gỡ hòa của Man.United đã chứng tỏ những người làm luật bóng đá chẳng hiểu gì về môn thể thao này”.